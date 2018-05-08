【顧德投顧】徐照興 台股龍捲風 盤後分析

反彈格局持續

【矽晶圓】【被動元件】輪動健康

【盤勢分析】

美股週一震盪上漲，台股延續著反彈格局：從週四台灣 50KD 低檔背離，週五黃金交叉，加權昨天黃金交叉，今續漲 86.47 點，很多人漲也怕，跌也怕，亂猜行情預設立場，其實操作就是一步一步來，看到甚麼做甚麼就對了

操作不要猜，根據龍捲風操盤術 (簡單、易懂、功夫深)：

【一】勢的操作：

今日加權日 KD 持續黃金交叉 (由上週率先轉強的台灣 50 策動)，週 KD 還是死亡交叉 (本周留意死亡交叉的角度)，所以先以反彈示之

【二】利的研判：

9:30 到 10:00 觀察漲跌家數是否有利今日的勢，今日早盤勢與利同步向上，故指數能夠震盪後持續收漲，類股就留意【矽晶圓】【被動元件】【比特幣】【電動車電池】

【後續作法】

2018 年戊戌年就是一個字【變】，假設您不跟著一起變，市場也會強迫您變，所有的行情都是：發散→收斂→盤整→再發散，跌勢從大跌變小跌再變跌不下去，之後就是反彈？看似一切都是那麼的順其自然，其實中間有很多的看盤技巧

◎ 產品透明度特高的【矽晶圓及磊晶矽晶圓】：6488 環球晶 (+6.5)，5483 中美晶 (+1)，6182 合晶 (+3.8)、3532 台勝科 (+5.5)，3707 漢磊 (+1.3)、3016 嘉晶 (+3.7 漲停板)，此族群唯有不離不棄才能賺到大波段！

◎【被動元件】走勢強勁：2327 國巨 (高 776)、2492 華新科 (分盤交易)、2456 奇力新、3068 美磊、6173 信昌電 (+2.9)、3026 禾伸堂 (-5)、3624 光頡 (-0.45)、5317 凱美、2375 智寶、6127 九豪、8043 蜜望實、6449 鈺邦、2428 興勤、6284 佳邦、6175 立敦、3236 千如、2472 立隆、2478 大毅、5255 美桀、6422 君耀，留意法人進出

◎ 電動車及車用股：3665 貿聯 (+11)、4721 美琪瑪 (高 103)、4739 康普 (高 128.5)，1536 和大、2231 為升 (+13)、3552 同致 (+3)、1525 江申、3484 崧騰、3003 健和興，6279 胡連、6238 勝麗，前天 TESLA 的 CEO 出來解釋並配合美股走勢出現反彈，今傳出老闆自己買自家股票！

◎ 塑化族群：1305 華夏、1309 台達化、1312 國喬、1314 中石化，留意國際原油價格！

◎ 比特幣 (asic) 概念股：6150 撼訊(盤中低 160)，3661 世芯(+1.5)、3228 金麗科、3035 智原，3443 創意、5386 青雲(-1.5)、2425 承啟(+0.05)、2465 麗臺(-0.65)、2376 技嘉、3515 華擎(+1.2)，留意比特幣走勢(上週巴非特提了他的壞話，出現壓回)