【倫元投顧】量價齊揚向上挑戰

◆盤勢分析

繼被動元件之後，半導體矽晶圓果然動了，這個族群也是 “送分題”，因為去年底中國大陸完工了 28 座晶圓廠 (20 座 12 吋、8 座 8 吋)，預計今年下半年陸續投產，對矽晶圓的需求相當強；當盤勢動盪時，產業透明度愈高者才是選股的方向。今日大盤有一特色，即油價雖然正漲但二線塑化股並不強，可見市場投機力不再放在「短多題材」之上，這說明目前切入市場的資金並非單純的短打，從被動元件族群的連續上漲可知；換句話說，此波進場的內資應屬中、大戶級。二線塑化沒動但低價 PCB、面板卻轉強，中實戶的短多力是在低價電子展現，由於面板族並無特殊利多，故其漲升偏向落後補漲結構，此類純粹補漲股的續航力不會太強，看看就好，至於矽晶圓才是有機會走出波段行情的最佳男主角。技術線型分析，週一加權指數站上年線 10606 點後，今日量價齊揚向上挑戰月線反壓，台股要維持強勢則成交量不能萎縮，理想量能在 1300~1500 億元；月線反壓克服雖然重要，但更重要的是指數能否重回 10800 之上，這個位置才是多方正式轉強的轉捩點。

楊天迪 分析師

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