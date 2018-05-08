【亞洲投顧】劉良梅盤後分析

◆盤勢分析

開平走高收最高，中紅Ｋ做收！

今日台股開在平盤附近，一路在年線以上做衝剌，雖然 10700 整數心理關卡，尚未收復，但今日收在最高點，收了一根實體的中紅Ｋ，而今日震幅有 82 點之多，在年線以上作攻高，而目前短線上五日線與十日線形成黃金交叉格局；而月線與季線、半年線形成死亡交叉的格局，目前上檔有月線、季線及半年線的壓力，而下檔有五日線、十日線、年線的支撐而從量能的角度來看，今日量能 1311 億，較昨日比較有些微增加，顯示投資人心態仍然顯示為保守狀態；近期台股受美股變動的影響較大，巨烈震盪成為常態，未來幾日仍需持續觀察美股的動態，不確定性明顯提高；近期台股的震幅顯著提高，不確定性拉升，投資人更應審慎小心；行情弱時有漲的個股、行情強時亦有跌的個股，未來應留意個股的多、空趨勢來做選股，而非隨大盤的起落而追高殺低，另操作上無論作多或作空，皆應嚴設防守點，以免震盪劇烈的行情當中蒙受大賠的遺憾！

今日盤面焦點:

台股今天持續漲多於跌，漲幅最高的是油電燃氣類股，漲幅達 2.4%，半導體、水泥、紡纖、造紙、電子通路等漲幅也超過 1%，其他電子、光電、貿易百貨、化學、金融、電腦設備、建材營造、鋼鐵、通信網路、塑膠、觀光、其他類、資訊服務、汽車、橡膠、玻陶等也均收紅。

至於下跌類股則有航運、食品、化學生醫、電機機械、電子零組件、生醫、電器電纜等。

電子三雄今日又出現分歧走勢，其中之前一直相對偏弱的台積電，早盤在平盤之上震盪，午盤過後開始出現明顯漲勢，終場大漲 4.5 元，站上 228 元，距離年線僅差 0.8 元；鴻海早盤因為子公司富智康發布獲利預警，走勢呈現整理，最後一檔爆出超過 5000 張的大量，也以今天最高點作收。

反倒是股王大立光昨天站上 4000 元之後，今天漲多整理，終場小跌 10 元，又跌回 3990 元。

台塑四寶則受惠國際油價有機會持穩在每桶 80 美元以上，今日股價強勢撐盤，雖然台塑僅以平盤作收，但是南亞與台化漲幅都超過 0.5%，台塑化更大漲逾 2.5%。

電動車概念股也因為特斯拉股價反彈，錩新亮燈漲停，美琪瑪、康普、高技、貿聯 - KY、台達電、建通、乙盛 - KY 等也漲逾 2%。

被動元件則是漲跌兩樣情，龍頭廠國巨早盤一度超過精測，成為台股第 4 高價股，但是漲多賣壓湧現，中場反倒下跌 3%，華新科遭到分盤交易，跌幅一度高達 9%，不過佳邦、信昌電、大毅等仍以紅盤作收。

風電概念股也持續拉回，其中世紀鋼再度亮燈跌停，股價下探半年線，台船、上緯投控、中鋼構、大亞、華城、永冠 - KY、華新等跌幅也均超過 1%。