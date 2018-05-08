【運達投顧】類股輪動的慣性

◆盤勢分析

每當出現了極度恐慌就算不是絕對低點也是相對低的位置，今天指數再度上漲了 87 點，等於突破了 W 底的頸線位置，成交量更是緩步推升來到了 1300 億元之上，市場的恐慌氣氛已經出現了緩解現象，而主流趨勢沒有改變講了那麼久還是在「被動元件、生技、矽晶圓」當中作打轉，弱勢族群也沒有改變，還是在「風力發電與板卡族群」投資人非常容易受到市場情緒的影響，看到大盤跌而恐慌，看到大盤漲而興奮，如果沒辦法做到無欲則剛，就非常容易受到法人大戶資金的控制。

只要了解資金背後所代表的意義，行情漲跌也不過是資金移轉的過程，只要跟對資金動向獲利還是如影隨形。

例如我們一直不斷強調的被動元件族群，雖然今天漲多回檔，但是，昨天可是紛紛創下新高的喔，大盤跌的時候不就是最好的買點嗎？

同樣的，當被動元件休息時，另一個矽晶圓主流也會跳出來作解圍，5483 中美晶 6488 環球晶 3016 嘉晶都是矽晶圓的代表個股，也都是資金在布局的重要族群。但是，你買的都是風力發電與板卡族群，今天你會感受不到行情上漲的喜悅。

指數與個股不同調，外資賣超幅度逐漸緩和，少了外資的賣壓對於行情也會更有助力，內資主力會更容易來主導盤勢，類股輪動有一定的規則在運行，這就是操盤的節奏，順著資金的方向走才能看到台股新主流！

※運達投顧 洪任浚分析師

※投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。