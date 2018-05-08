【運達投顧】油價創高留意指數震盪加劇

台股今天續彈並站上年線，不過國際金融有些變化將會影響台股的整理盤，指數雖然區間但是有些個股卻在走補跌，該如何操作？分析如下:

1. 昨天美股尾盤壓力加重主要原因是川普將決定是否要撕毀伊朗的核能協議？造成油價大漲創三年來的新高，北海布蘭特原油站上 76 美元，我們就金融商品的連動性來看: 油價漲會造成原物料成本提高，美國通膨的壓力就會加重，會有升息的壓力，接下來 10 年期公債的殖利率就會飆升，這就會造成美元上漲。當油價創三年來得新高時昨天美元盤中也創這個波段的新高，所以油價的上漲會支撐美元的走強，而今天新台幣匯率也受此影響出現貶值且快接近這波的低點，可見外資的匯損壓力仍重，所以台股的區間盤局我們原本的預計 5 月下旬美元會因為 6/4 聯準會會議升息的機率大，目前油價的上漲若加速美元的上攻，那麼對台股的區間盤局並不利，所以這裡要先留意油價後續的發展是否讓台股整理盤有提前結束的壓力。

2. 台股今天指數站上年線可是很多股票卻高檔爆量，如: 被動元件的國巨華新科禾伸堂… 等，其他破線走弱的股票有中磊譜瑞亞德客旭隼亞光旺宏晶電聯茂… 等，可見很多股票在指數走區間時反而從高檔走跌或者反彈一天後又續跌，這對多方的結構而言並不利因為會有拉東出西的味道在，所以這裡在高檔的股票要留意還有補跌的壓力，尤其高檔爆量股也預告有人在高檔供應籌碼風險加劇。

3. 昨天蘋果股價上漲 0.7% 又創新高，可是台積電 ADR 卻跌 0.36%，這一波蘋果的上漲對台廠相關個股而言並沒有激勵做用，原因在蘋果的獲利在服務對代工廠並不利，大立光昨天漲停營收表現佳的原因是大陸手機的拉貨並不是蘋果帶動的，可見蘋概股至今危機並未解除，但是跌深的股票難免會有反彈如華通景碩台郡等，若是蘋果股價創高後出現拉回那麼台積電尚未止穩，對於其他蘋概股都會是壓力，所以跌深股的反彈不建議追價以免偷雞不著蝕把米。

4. 台股目前安穩的操作多方的個股以兩個方向為主:(1) 油價創新高預計這一波油價有機會站上 80 美元，所以對於太陽能相關族群會是利多，目前綠能茂迪等都還在底部，所以可以留意出量的補漲機會。(2) 生技股四月份先由高價股的上漲為主，但當高價股先漲會帶動生技的比價空間，所以近日我們提示本週起要注意中低價低檔的生技是輪動重心，今天已經看到一些低檔的生技股開始有補量的跡象，如盛弘健亞安成藥中天雅博承業醫… 等，這些都是技術面仍在底部區域的股票，指數 4 月大跌 500 點時低檔生技股的走勢就維持在擴底的模式，當台股缺乏主流很多跌深的股票反彈一天後又跌，這會讓市場資金失望轉向仍在低檔不需大量就可拉抬的生技股，因此低檔生技股的輪動已經開始浮現，這也是我們掌握下一波生技股輪動的重心。

※運達投顧 蕭春源分析師

※投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。