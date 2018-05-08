【華冠投顧】賴昇楷:內資強心針續發威 520行情要起飛？

焦點個股: 2327 國巨、2492 華新科、3532 台勝科、6182 合晶、2317 鴻海

昨夜美股續漲，大盤僅開高 6 點，開盤表現十分平淡，然而開盤沒多久卻出現許許多多異於平常的現象，看得懂的就知道台股多頭要發威了。第一個不尋常的現象是近期每逢盤勢即將破底就跳出來帶盤的多方神主牌～被動元件族群，今日開盤後全數出現獲利了結的急殺走勢，若是依照台股先前的體質，多頭主流一旦出現這樣的窘境，勢必跌個人仰馬翻，然而今天急殺時未見恐慌效應擴散，大盤穩如泰山，連開高的點位都沒破；第二個不尋常的現象是外資最大提款機 2330 台積電與 2317 鴻海表現積極，尤其台積電一早便突破昨日高點、五日線與十日線，暗示內資已不想慢慢耗時間等賣盤出來，寧願用較大成本往上掃單。上列不尋常的盤勢內容，搭配近日總統受媒體專訪鼓勵買股、金管會主委提及萬點可望延續至下半年，讓 520 行情充滿想像，今日大盤終場 + 86 點收最高，順利突破 5/2 高點頸線打出小 W 底型態。

今日被動元件三雄 (2327 國巨、2492 華新科、3026 禾伸堂) 雖然大跌但並未爆量，僅屬短線正乖離過大的修正，待消化完獲利了結賣壓當可重新恢復活力，若不想耗時等待也不願過度追高，當下仍有許多蓄勢待發的個股值得留意，選股大致可以朝幾個方向：(1)受惠油價創高的塑化股；(2)四月營收及第一季季報亮眼的業績成長股，例如矽晶圓族群 (6488 環球晶、5483 中美晶、3532 台勝科、6182 合晶、3016 嘉晶)；(3) 近期外資非但不賣還偷偷一直買的個股，例如昨日提及的《雅典娜》，近日不時跑進外資買超前十名的榜單裡，籌碼面形成難得的融資一直降、外資庫存創新高之現象，技術面亦屬多頭結構，基本面有產品漲價及擴產推升 4 月營收創歷史新高的業績題材加持，雖然股價連日墊高但仍在箱型盤整區間，這種個股一旦突破就容易扶搖直上，是進可攻、退可守的好標的。

※ 以上內容由華冠投顧 賴昇楷 分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。