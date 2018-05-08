【豐銀投顧】股市萬點里程碑 是否還能走下去

◆盤勢分析

明天就是台股上萬點滿一週年的日子了，這一年來回頭看看其實紛紛擾擾不斷，數次的回檔都有人說萬點必將跌破。甚至去年剛站上萬點時還有人在統計萬點能站上幾日？筆者記得還有人無聊到去計算台股站上萬點的日子總共有幾天？佔台股的總交易日的幾個百分比。籍此分析台股還有多少日子能「撐」在萬點之上。更常見的是一直有人說萬點是政府在撐的，台股不可能站上萬點那麼久。現在一年過去了，一年之後再來看當時的這些行為及言論好像都被遺忘了不是嗎？

沒錯，今年以來這個盤是不好做的，績效甚至可能是負的。但這些都不是真正的走空，全球股市都都是連在一起的，如果會下跌也一定都會連在一起。既然如此，看看近期的全球股市，其實弱的是新興國家的股市如台、韓、港、陸、泰、菲… 等，但像日本、英國、法國、德國甚至是美國，則相對強的多。理由是台股及其他亞股的下跌，其源頭都是在美元的轉強。而美元轉強，對有些國家有利、有些不利，也因此使得資金在這之中游走，並不是全面性的大重挫，那怎麼可以說是空頭到了呢？也因此，筆者認為近期台股或許不一定會有什麼 520 行情，也或許動盪波動加大，但維持在萬點之上應該也不是太困難的事情才是，又何必杞人憂天呢？

短線上來看，今天又收一根長紅棒，已經來到壓力區 10700 了。在此處出量的話，則代表賣壓會逐漸湧現。此時要不就是繼續量縮讓大盤再往 10500 走並來回震盪，要不就是勇敢的增量突破 10700 並持續往上攻。若是屬於後者，則未來的行情應該不會只是短線走勢，而若是前者，則還不能太過樂觀。總之，在結果還沒確定之前，我們先持續短進短出做當沖或隔日沖即可，再等中美貿易談判確定和解之後再恢復做長線操作即可。何必每天盯著外資買賣超、技術線型擔憂萬點不保呢？

豐銀投顧 李世新 分析師