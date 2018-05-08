【永豐期貨】台指選擇權盤後－美科技股強勢 台股再戰10700

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週二上漲 73 點至 10667 點。價差方面，台指期逆價差擴至 - 24.38 點，電子期逆價差擴至 - 1.05 點，金融期逆價差擴至 - 4.37 點。現貨部分，三大法人買超 11.13 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 6674 口，使留倉部位轉為淨多單 3516 口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加 6270 口至 29370 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 3221 口，使留倉部位轉為淨多單 1483 口。

週一美股延續上周反彈走勢連二漲，科技股領軍帶動那斯達克突破季線反壓續創反彈新高，但外資持續減碼台股期現貨導致台指期早盤以小漲開出後一度翻黑，但現貨開盤台股延續美股漲勢小幅度開高，早盤跌深電子權值股持續扮演反彈領頭羊，如台積電、台達電與聯發科等近期外資大賣個股，周二反彈幅度均超過 2%，搭配油價創下近期新高推升台塑化股價大漲作收，雖美元指數走強導致台幣匯率盤中貶至波段新低，但仍無礙台股漲勢，加上兩岸三地股市本周表現亮眼，陸港股周二連袂大漲激勵台股同步跟漲，但櫃買指數盤中漲點落後集中市場，加上近期最熱的被動元件族群全面走低，台股依舊呈現快速輪動架構，終場加權指數上漲 86.47 點或 0.815%，收在 10691.38 點，成交量能 1315.56 億，較前一日增加 55.09 億。技術面來看，週二日 K 連三紅並創下短期反彈新高，短期均線轉為上彎，且 KD 指標持續黃金交叉向上，但上檔壓力仍逐漸下移，加上外資資金外流壓力未除，指數仍可能在前波低點與月線間來回震盪打底。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察，買權集中在 10800 點，賣權集中在 10600 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 10800 點，賣權未平倉最大量集中在 10300 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.12 升至 1.24，大於中性值 1，反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由 13.3% 降至 12.05%，賣權平均隱含波動率由 16.18% 降至 15.87%，買賣權皆降。選擇權部位整體來看顯示為中性預期。

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