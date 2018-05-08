香港政府推出科技人才入境計劃 加快延攬創科專才

香港政府周二宣布，推出「科技人才入境計劃」，為輸入海外和內地科研人才，實施快速處理安排。計劃將以先導形式推行，為期三年。首個運作年度輸入最多1,000名科技人才。

該計劃會先適用於在香港科技園公司(科技園公司)及數碼港從事生物科技、人工智能、網絡安全、機械人技術、數據分析、金融科技及材料科學的租戶和培育公司。申請成功的科技公司/機構，可獲配給輸入人才的配額。

「創科浪潮席卷全球，而發展創科，人才是致勝關鍵，香港必須在政策上便利業界得到需要的科技人才。」創新及科技局局長楊偉雄表示。

為了讓香港在創科路上急起直追，成為國際創新科技中心，特首林鄭月娥去年發表其任內首份施政報告時表示，政府會循包括研發資源、匯聚人才、提供資金、科研基建、檢視法例、開放數據、政府采購和科普教育的八大方面加強創科發展，並投入所需資源。

楊偉雄表示，今次推出的計劃大幅簡化申請科技人才入境的手續及減省所需的時間，將有效幫助科技公司/機構從海外和內地招聘本地缺乏的科技人才，對推動創科發展作用重大。

在申請配額階段，申請的科技公司/機構須向創新科技署證明本港缺乏或不能輕易覓得具備相關技能、知識或經驗的人才。這安排既保障本地人士的就業機會，亦免卻申請公司/機構須就每宗個案反覆證明本地人才短缺，令所需人才在快速安排下能盡早到位工作。成功申請的科技公司/機構每年可得到不多於100人的配額。

經計劃來港的人士，須持有具特別認受性的大學所頒授的科學、科技、工程或數學(STEM)學科學位，「QS世界大學排名榜」、「倫敦時報高等教育世界大學排名榜」及「世界大學學術排名」與STEM相關的首100間大學所頒授的學位。持有碩士或博士學位者無需工作經驗，持有學士學位者則須具備最少一年在相關科技範疇的工作經驗。

創新科技署目標在今年6月內開始接受申請。

香港現時有「一般就業政策」和「輸入內地人才計劃」等類似輸入專才計劃，與這兩項計劃相比，公司/機構根據「科技人才入境計劃」提出申請時，只需於申請配額階段證明本地招聘困難，而無須就每宗簽證申請時提交招聘因難的理據。

此外，香港的優秀人才入境計劃，則為一項設有配額的移民吸納計劃，旨在吸引高技術人才或優才來港定居，藉以提升香港的競爭力。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)