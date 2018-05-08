【華冠投顧】林驛銘:台積電帶頭 輪矽晶圓漲 台股挑戰10700點!

台北股市今日在台積電 (2330) 帶頭領軍之下，蘋果 + 矽晶圓輪漲，大盤指數持續向上攻堅，終場大漲 86 點，以 10691 作收，成交量 1314 億元，價漲量增局。

盤面焦點: 之前說過，類股族群輪動快速，今日輪到同樣具備漲價題材的矽晶圓股上漲，包括嘉晶 (3016) 漲停，環球晶 (6488)、中美晶(5483)、合晶(6182)、漢磊(3707)、台勝科(3532) 等表現不錯。而昨日已提醒最強勢的被動元件族群勿亂追，今回檔整理華新科 (2492) 跌 7%，國巨 (2327)，立隆電(2472)，蜜望實(8043) 等跌逾 3%，符合預期；此外季報與 4 月營收亮麗的個股，也成為盤面強勢股，包括群創 (3481) 擬配息 0.8 元創高、現金殖利率約 7.24%，首季 EPS 0.3 元，帶動股價強彈逾 5%。. 緯軟 (4953) 首季營收衝歷史同期新高，EPS 0.62 元、年成長接近翻倍，激勵股價強漲，躍過月線。全新 (2455) ：前 4 月合併營收達 7.52 億元，年增 11.2%，攻漲停，重返月線及百元俱樂部。錸德 (2349) 獲 Panasonic 長單，獲利添薪，跳空漲停，排隊買單逾 4.6 萬張。紡織股儒鴻 (1476)、汽車揚聲器沖壓件錩新(2415)、連接器廠貿聯 - KY(3665) 等都是財報亮眼，股價上漲公司。

台股由台積電領軍持續反彈，價漲量增，配合得宜，外資現貨市場雖賣 3.4 億元尚未由賣轉買，但賣壓以減輕，而在期貨市場增加 6272 口多單，因此，只要量能持續擴大，明日將挑戰 10700 整數以及月線位置，選股建議鎖定第一季財報亮眼公司。

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號

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