【日盛投顧】指數緩步推升，收盤守穩年線

◆盤勢分析

1. 周二美股四大指數收漲，晨間亞洲股市普遍上揚。台股早盤以平高盤開出，盤中在 2330 台積電，2308 台達電等重量權值股回穩，指數一度緩步推高。最終指數上漲 86.47 點，收在 10,691.38 點，漲幅 0.82%，成交量擴增至 1,314.35 億元；OTC 指數上揚 0.23%，收在 149.0 點。

2. 技術面與籌碼面：

(1) 均線：近五日台股持續 10,500~10,700 點區間震盪，目前短底逐漸成形。

(2) 量能：週二長紅量微增，後續上漲仍需帶量為宜。

(3) 技術指標：KD 指標底部黃金交叉且開口擴大，MACD 底部翻揚。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 + 10.05 億元；外資 - 3.47 億元、投信 + 1.72 億元、自營 + 11.8 億元。

權值股止跌回穩，面板、PA 強彈

1. 電子類股

(1) 面板：

面板族群雖然營收表現不佳，但因具高殖利率，加上近期股價快速回檔，周二龍頭 2409 友達、3481 群創與 6116 彩晶股價量出強勢反彈。

(2) 半導體族群：

上游矽晶圓 6182 合晶、5483 中美晶、6488 環球晶維持上漲；代工大廠 2330 台積電收盤站上近五日高點；DRAM 的 2408 南亞科 4 月合併營收創新高，外資持續看好，股價上漲 1.5%。利基型 DRAM IC 設計廠商 3006 晶豪科，股價底部量出走高。

(3)PA：

2455 全新 8 日~ 11 日開始海外法說，股價早盤收上漲停板；8086 宏捷科營收表現優於預期，股價震盪走高，帶動股價拉回多日 3105 穩懋週二出現轉強跡象。

2. 非電子類股

(1) 鞋類：

9938 百和首季 EPS1.19 元，略低於市場預期，但在國際運動類股轉強帶動，近期在股價量增逐漸開始打底，週二股價上揚 3.86%。

(2) 塑化：

近期國際油價走高，6505 台塑化投信、自營法人買超，股價週二轉強。二線塑化 1309 台達化、1710 東聯、1314 中石化、1313 聯成股價走高。

(3) 營建：

1808 潤隆標案入帳，4 月營收年增 770.29%，股價再創波段新高。