李克強稱中國將與日本簽署貨幣互換協議 並給予日方RQFII額度

中國國務院總理李克強周二在日本朝日新聞發表署名文章稱，中國將與日本簽署雙邊貨幣互換協議，並宣布給予日方合格境外投資者（RQFII）額度。

中國駐日本國大使館網站刊登這篇題為”讓中日和平友好合作事業再起航”的文章稱，今年適逢中日和平友好條約締結40周年。中日經濟互補性很強，在新一輪科技與產業革命浪潮中，拓展節能環保、科技創新、高端制造、財政金融、共享經濟、醫療養老等多領域務實合作有著廣闊前景，兩國企業開展第三方市場合作擁有巨大潛力。

李克強應邀出席第七次中日韓領導人會議並正式訪問日本，至11日。

「此訪期間，我們將見證兩國在衛生和醫學科學、服務產業、社會保障等領域一系列合作協議的簽署，」李克強稱。

他指出，作為地區重要國家、世界主要經濟體和開放型世界經濟的受益者，中國、日本、韓國的合作正積攢新的動能，各方有責任促進地區穩定與發展，以加快中日韓自貿區建設和「區域全面經濟夥伴關系協定」談判的實際行動，維護自由貿易和以規則為基礎的多邊貿易體制，推進東亞經濟共同體建設和區域一體化進程，打造地區持續穩定的經濟增長極。

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