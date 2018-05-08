精算專家的三種保險選擇

文●何楷平

台灣人愛買保險，更愛計較 CP 值。但根據保發中心統計，國人平均每張壽險保單的保額，只有七十三萬元，對比國人平均每年十三萬元的壽險保費支出，台灣人投保壽險的 CP 值，似乎還有待加強。

買保險的目的，不外乎是希望在需要的時候，能夠獲得足夠的保障；如果能用相對便宜的保費，買到高額的保險保障，那更是眾人所樂見！不過，壽險商品百百種，業務員有業績壓力，推薦商品時不見得能完全客觀，消費者對商品一知半解；那麼，該如何選擇，才能買到 CP 值最高的保險？

這個問題，我們決定請「全台最精打細算的人」來回答。

根據精算學會統計，全台精算師不到九百人。在壽險業，精算師更是菁英中的菁英，全台二十二萬名壽險從業人員中，精算師僅一一八人。在學術界，具備精算博士學位的教授，更是屈指可數。

這些人，不僅懂保險、還很會算，那他們買什麼保險？本文採訪三位精算專家，提出四個保險問題，來看看他們怎麼說！

Q：如果只能選一種壽險，你選什麼？

A：終身壽險

「雖然我買的第一張保險是定期壽險，但如果只能選一種，我選終身壽險。」中華民國精算學會理事洪祝瑞認為，純保障型的終身壽險，給付明確、保障終身，雖然定期壽險的保費較便宜，但時間到了保障就歸零，如果屆時已經高齡，反而必須花更多錢，才能買到足夠的終身保障。

此外，終身壽險還有一個定期壽險沒有的優勢，「萬一臨時需要資金，不得不解約時，終身壽險的保單價值準備金，也能拿來救急，」逢甲大學風險管理與保險系副教授張智凱解釋，定期壽險的保價金，在繳費初期開始累積，達到某個時間點後，便開始逐年下降，直到保障到期，保價金即歸零；而終身壽險的保價金，同樣隨著繳費期間增加，但因為保障是終身的，沒有所謂的保障到期，因此保價金只會不斷累計增加，不會減少或歸零。因此，假如保戶因故選擇解約，終身壽險的解約金也會比定期壽險高上許多。

不過，投保相同保額，終身壽險的保費會比定期壽險高，政治大學商學院風險與保險研究中心主任黃泓智建議，可以搭配定期壽險，拉高整體壽險保障，「假設三十～六十歲這段時間，是家庭責任最重的時候，三十歲時可以買一張三十年期的定期壽險，拉高這段時間的壽險保障，等到六十歲卸下家庭重任，就算定期壽險的保障到期，原有的終身壽險仍能持續有保障。」

Q：如果只能選一種醫療險，你選什麼？

A：實支實付醫療險

「未來的醫療費用支出，只會愈來愈多，所以實支實付醫療險，還是最實用的，」張智凱認為，隨著健保制度不斷革新，住院天數只會愈來愈少；以住院天數計算理賠金額的日額型醫療險，保戶不見得能夠申請到理賠金。不過，就算住院天數減少了，必要的療程還是在，符合「損害填補」原則的實支實付醫療險，會愈來愈受用。

國人醫療支出愈來愈高，從統計上便能一探究竟。根據衛生福利部統計，國人平均每人醫療保健支出，十年來成長近四成，二○一六年平均每人支出約四萬四○一元，和一九九九年的二萬七三九元相比，整整翻漲兩倍之多。

雖然台灣有健保，但國人醫療費用的自付額，也是逐年增加。統計顯示，二○一六年國人家庭自付費用占經常性醫療保健支出比例為三十六％，和二十年前相比，自付比例成長了七％。

換句話說，在一百元的醫療費用支出中，健保出了六十四元，剩餘三十六元得自行負擔。如果有實支實付醫療險，就能將這筆費用，轉嫁給保險公司。

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來源：《現代保險健康理財》 353 期

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