【異動股】快遞概念股走強 韻達股份(002120-CN)漲超5%

今日早盤，快遞概念股走強，截止發稿，韻達股份(002120-CN)漲5.48%報52.94元，德邦股份(603056-CN)漲4.55%順豐控股(002352-CN)漲3.89%報49.09元，圓通速遞(600233-CN)漲2.03%報15.57元，中儲股份(600787-CN)、長江投資(600119-CN)等股均紛紛跟漲。

中國物流與採購聯合會5月7日發布的4月份中國快遞物流指數為102.5%。分析稱，商務快件指數和跨境快件指數均高於100%，農村快件指數略低於100%，經濟延續了3月份以來穩中向好的基本態勢。數據顯示，4月份産業經濟持續活躍;製造業商務快件指數略有回調;服務業商務快件指數小幅回升;跨境快件業務量高速增長;就業形勢逐步趨穩;營商環境便利度指數有所下降。

統計數據顯示，4月份，商務快件指數為104.5%，環比回落0.6個百分點，但均在100%以上的擴張區間。其中，製造業商務快件指數為104.9%，服務業商務快件指數為104.2%。

4月份，製造業21個大類中20個大類商務快件指數高於100%。裝備製造業指數高於製造業平均水平，其中交通運輸設備、通用設備和專用設備製造業指數分别為114%、116.2%和112%，增勢良好，電氣機械、計算機和汽車製造業指數分别為101.6%、107.1%和106.8%，增長平穩。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)