【異動股】房地産板塊全線走強 萬科A(000002-CN)漲超3%

今日早盤，房地産板塊集體上漲，截至發稿，沙河股份(000014-CN)漲停報15.65元，該股為連續第四個交易日漲停，南都物業漲5.34%報43.4元，新城控股(601155-CN)漲3.96%報34.63元，萬科A(000002-CN)漲3.65%報28.39元，雲南城投(600239-CN)、保利地産(600048-CN)、招商蛇口(001979-CN)等漲超3%。

地産研究機構克而瑞近日公布《2018年1至4月中國房地産企業銷售TOP100排行榜》，榜單内容顯示，排名前100位的房企整體銷售規模達到2.65萬億元，同比增長28.5%，碧桂園、恒大的累計銷售流量金額均已超過2000億元，萬科距離2000億元關口也隻有一步之遙。而從銷售面積上看，“碧恒萬”三家已經建立了相當規模的領先優勢。

盡管2018年才剛剛過去三分之一，但碧桂園、恒大、萬科、保利、融創五家企業的業績都已突破千億元關口。克而瑞分析認為，在部分城市限售、限價政策調控持續的背景下，未來將會有更多持貨觀望的房企選擇以價換量，被動加速項目入市，搶收業績，來確保全年銷售目标的完成。

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