【港股解碼】知名主持人“搶帽子”，“割韭菜”套路屢禁不止？

隨著我國資本市場的發展，上市公司的數量越來越多；與此同時，國民私人財富的增加又吸引更多人去股市“撈金”。鑒于此，如何“撈金有術”就成了某些人眼中的商機，一邊打著“股評家”的幌子通過網絡、電視、電話等向股民薦股，一邊暗度陳倉低買高賣賺取非法利益。但“天網恢恢疏而不漏”，不當得利終究是要還回去的，囹圄之災也在所難免。

證監會處罰“搶帽子”案

近日，證監會公布一例行政處罰決定書，原上海廣播電視台第一財經頻道《談股論金》節目嘉賓主持人廖英強，利用其證券類品牌節目積累的名氣和受衆，輔以互聯網各類平台宣傳和推廣，開辦培訓講座等形式，在推薦前使用其控制的賬戶組買入相關股票，並在薦股後的下午或次日集中賣出，謀取違法所得共計43,104,773.84元，其行爲違反了《證券法》第七十七條第一款“禁止任何人以下列手段操縱證券市場”中第（四）項“以其他手段操縱證券市場”的規定，構成《證券法》第二百零三條所述情形。

根據當事人違法行爲的事實、性質、情節與社會危害程度，證監會依據《證券法》第二百零三條的規定，決定對廖英強沒收違法所得43,104,773.84元，並處86,209,547.68元罰款。

事實上，近年來爲了規範證券市場交易環境，證監會對“搶帽子”、“老鼠倉”、虛假披露等違法行爲一直采取嚴厲打擊態勢，但此類事件依然頻頻上演，究其原因，違法成本偏低讓很多人抱有僥幸心理。

中國股市違法成本太低

中國資本市場違法成本太低有目共睹，從藍天股份、勝景山河、新大地、綠大地到萬福生科案件，造假一直無法窮盡，而處罰多少停留在“不痛不癢”的地步。以萬福生科爲例，2008年至2010年，萬福生科分別虛增銷售收入約1.2億元、1.5億元、1.9億元，3年合計虛增營業利潤約1億1298萬元。證監對對其處罰是：責令改正違法行爲，罰款30萬元。對萬福生科董事長兼總經理龔永福給予警吿，罰款30萬元。相對于上億元的融資，衆多投資者的利益，30萬元的處罰簡直就是蚍蜉撼樹，根本起不到以儆效尤的作用。與此同時，對造假“幫凶”的保薦機構平安證券和審計機構中磊會計師事務所，證監會卻開出一個相對巨額的罰單：平安證券罰沒7575萬元，審計機構中磊會計師事務所罰沒金額414萬元，並被撤銷證券資格。

不得不說這個處罰有點諷刺，對源頭造假者蜻蜓點水般的“意思意思”，對輔助“幫凶”卻嚴厲懲處。所謂“前世之事後事之師”，對前赴後繼的上市公司來說，只是被處罰而已，並沒有退市的風險，而用幾十萬的罰款換上億元的融資絕對是一筆值當的交易，虧慘的只是股市中的一幫“小韭菜”而已。

但在大洋彼岸的美國資本市場，造假就意味著滅頂之災。2001年安然公司財務造假被美國證券交易委員會罰款5億美元，股票被從道瓊斯指數除名並停止交易，公司宣告破産；公司CEO傑弗裏·斯基林被判刑24年並罰款4500萬美元；財務欺詐策劃者費斯托被判6年徒刑並罰款2380萬美元；公司創始人肯尼思·萊雖因訴訟期間去世被撤銷刑事指控，但仍被追討1200萬美元的罰款。安然公司的投資者通過集體訴訟獲得了高達71.4億美元的和解賠償金；有89年曆史的位列全球五大會計師事務所的安達信因幫助安然公司造假，被判處妨礙司法公正罪後宣告破産，美國休斯敦聯邦地區法院對安達信處以50萬美元罰款，禁止在5年內從事業務，成爲美國曆史上第一家被判“有罪”的大型會計行；三大投行遭到重罰，花旗集團、摩根大通、美洲銀行因涉嫌財務欺詐被判有罪，向安然公司的破産受害者分別支付了20億、22億和6900萬美元的賠償罰款。

相比較而言，國內就證券交易上的的違法成本低了很多，並且沒有完善的民事投資賠償制度，諸如投資人舉證、損失計算、維權流程等都缺乏標准，而讓很多上市公司鑽了空子，導致“割韭菜”套路叢生。

作者：董虹

編輯：夏雨辰

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