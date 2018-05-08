台鈴將設歐洲公司 國際化戰略不因歐盟電單車反傾銷調查改變

路透報導，中國第三大電動自行車生產商台鈴集團總裁姚立週一表示，不會因為歐盟的電單車反傾銷調查而改變公司原有的國際化戰略，近期公司將設立歐洲公司，下一步計劃在歐盟當地生產電動自行車。歐盟海關上週已開始登記從中國進口的電單車，令中國電單車被最終加徵關稅的風險增加。



由 20 家歐洲電單車進口商和部分中資企業參與的歐洲輕型電動車協會 (LEVA EUROPE) 代表在參與上海展會之際，姚立指出，近日歐盟的進口登記動作不代表反傾銷一定會成立，近期該協會將組織部分進口商和律師向歐盟方面提出反駁和回復。「作為一家有國際化戰略的企業，歐盟反傾銷調查對我們的影響也是很大的... 不過，我們的國際化戰略不會因歐盟反傾銷調查而終止。」



他說，公司已決定在荷蘭設立歐洲總部，目前已開始電單車相關的進出口貿易，下一步將是在歐盟當地生產和組裝電單車，目前公司在歐洲的生產地址也在進一步考察中。



去年 5 月，台鈴集團高層曾透露，計劃三年內公司海外銷量占比由目前的不足 5% 提高到三成左右，短期內將以歐洲及東南亞作為主要的海外市場去開拓。



歐盟 2050 戰略目標已明確：至 2050 年時歐盟將較 1990 年減排 80-90%，目前歐洲各國對綠色出行相當重視，當地電單車近兩年的銷量連續翻倍。姚立認為，雖然歐洲目前仍不是中國電單車行業的重要海外市場，出口份額也比較小，但未來發展潛力巨大，中國企業必須要搶占這一市場。

