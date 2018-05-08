滬市公司現金分紅 首次突破8000億元人民幣

《上海證券報》報導，剛結束的 2017 年年報顯示，滬市上市公司現金分紅總額高達 8463 億元人民幣 (下同)，創歷史新高。上市公司現金分紅水準逐步提升，滬市公司現金分紅的亮麗「成績單」，是企業經營品質提升的成果體現。在去年一年，滬市公司現金分紅刷新多項紀錄：總金額、家數、比例均達到歷史最高水準。



從分紅總金額看，2017 年為 8463 億元，較 2016 年的 6823 億元和 2015 年的 6729 億元分別增長 24%、26%。即使剔除新上市公司，滬市公司分紅額仍超過 8000 億元。



從分紅家數看，共有 1100 餘家公司推出派現方案，較 2016 年、2015 年分別增加 26%、49%。從分紅比例看，平均分紅比例高達 37.92%，較 2016 年和 2015 年平均分紅比例整整高出 5 到 6 個百分點，也創歷史新高。



滬市公司分紅傳「捷報」，源於整體經營業績大幅改善的「底氣」。2017 年，滬市公司實現淨利約 2.62 兆元，增長 18.55%，增長率創近年新高。其中，代表實體經濟的非金融企業實現淨利潤 1.03 兆元，增長 39.8%，對應現金分紅總額超過 4000 億元。特別是煤炭、鋼鐵等直接受益於供給側改革的傳統行業，不僅扭轉虧損局面，相關公司更是積極提出高比例分紅方案，與投資者共用發展紅利。

