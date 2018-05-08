蘇伊士新創建贏得高雄危廢處理新項目加速在台業務發展

蘇伊士新創建與可寧衛 1 贏得位於台灣南部的高雄大發危險廢棄物處置項目。雙方以 13 億元新台幣贏得其危廢處理廠，並由蘇伊士新創建（29%）、可寧衛（29%）及台灣公營企業榮民公司 2（42%）組成的合作公司可寧衛蘇伊士 3 進行運營。這是蘇伊士新創建目前在繼高雄仁武廢轉能項目以及高雄澄清湖淨水廠後，在台灣發展的又一重要里程碑。位於高雄的大發危險廢棄物處理廠建於 2004 年，其設計處理能力為 29,200 噸 / 年，為台灣的各種危險廢棄物（化學廢料、溶劑等）提供焚化及綜合物理化學處理服務。未來，可寧衛蘇伊士將對其處理設施進行升級改造，使處理廠的運營績效最大化並提升其處理能力，不僅嚴格執行台灣的排放標準，更按國際上最高的安全及環保標準進行運營和管理，務求達到歐盟排放標準。同時，還將為處理廠配備先進設備處理及回收廢棄物在處理過程中產生的液體作為工藝用水，以節約水資源。該項目將優化工廠的環境和經濟效益，同時符合最高的監管標準。



負責非洲、中東、印度、亞洲和太平洋地區業務的蘇伊士集團高級執行副總裁康宇 (Bertrand Camus) 表示：「這次新的合作讓我們把蘇伊士在全球的成功經驗帶到台灣，更重要的是，這也充分體現我們在確保員工、供應商和合作夥伴的安全的同時，致力於幫助工業客戶達到最高的環保標準。與台灣合作夥伴携手，我們定能應對台灣廢棄物回收與利用日益增長的挑戰。」



蘇伊士自 1995 年開始為台灣上百家石油、化工、鋼鐵、電子半導體等行業客戶提供水處理工藝與服務。2000 年獲得高雄市仁武廢轉能工廠 20 年的運營和維護合約進入台灣固廢處理市場。仁武廢轉能工廠日處理能力為 1,350 噸市政和工業廢棄物，經處理後轉化為能源，不僅滿足了工廠內部所需，還通過電網輸送給其他用戶使用。2002 年，集團在台灣的業務範疇擴展至水務運營，贏得高雄市澄清湖淨水廠 DBO（設計、建造、運營）合同，目前每天為高雄市提供 45 萬立方米的淨水處理。

