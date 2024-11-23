永續長上課啦！首次「政府永續長聯盟共識營」 台達電永續長周志宏應邀分享

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-11-23 21:54

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環境部於今 (23) 日下午辦理「政府永續長聯盟共識營」，集結中央部會、地方政府及國營事業永續長，並邀請行政院院長卓榮泰、副院長鄭麗君、總統府副秘書長張惇涵、人事行政總處人事長蘇俊榮與會，共同探討政府設置「永續長」，強化內部永續發展政策協作，推動國家整體淨零轉型。

卓榮泰致詞時表示「永續長聯盟」是在行政院行動 101 策略記者會中所宣布，於賴總統上任半年即可成立，是持續進步及改變未來的力量，也是回應對民眾的重要承諾；他提到永續長設定有三個重點：

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第一、設定階段性目標，逐步達成，迅速跟社會達成共識，培育與發掘好的人才，人才都是國家資產，要好好疼惜與栽培；

第二、共同參與，包含中央部會、地方政府、國營事業、學校與醫療機構建立向上連結，向下扎根，橫向溝通聯繫與發展；

第三、創新轉型，要有新想法、新思維、新科技，六大部門針對溫室氣體有實際減碳計畫，包括碳費制度、淨零科技發展、綠色金融及綠色採購，其中綠色採購從公部門做起，帶動民間私部門綠色採購，以及綠色產業發展，才能達成淨零目標。

鄭麗君表示永續長有雙重任務，一方面要協助國家推動整體永續發展目標，另一方面，展開淨零轉型及調適行動，積極面對氣候變遷挑戰。以創新的思維來導入，提出國土調適總體計畫，催生綠色產業、綠色經濟及綠領人才，為下一代創造不一樣的永續發展模式。

環境部長彭啓明也提到鼓勵永續長共同推動 6 項優先目標，包括逐步完成內部碳盤查、落實深度節能診斷及執行、汰換燃油車輛及公務車全面電動化、完成建築能效標示朝向近零碳建築、提升綠色採購打造減碳生態系、公私部門交流革新組織文化。最後，彭部長也以環境部為例，已完成部內 112 年碳盤查，溫室氣體排放量約 4,084 噸二氧化碳當量，未來將舉辦工作坊，教導各機關自行辦理碳盤查。

會中邀請台達電子股份有限公司永續長周志宏和行政院人事長蘇俊榮分享推動永續發展的實務經驗與具體案例，透過企業和公部門的跨界合作，為臺灣未來的永續轉型提供新思維，藉此提供與會永續長們在淨零轉型上的具體方向。