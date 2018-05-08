FAANG應多加一個「A」？阿里巴巴今年營收估至少再成長50%

《巴倫》報導，即使科技股股價今年出現了一些問題，但科技股表現估計還是能贏過大盤。科技股 ETF：SPDR ETF (XLK-US) 今年迄今上漲 6.6%。

不僅 FAANG 股票 - 臉書 Facebook (FB-US)、亞馬遜 Amazon (AMZN-US)、蘋果 Apple (AAPL-US)、Netflix (NFLX-US) 和谷歌母公司 Alphabet (GOOGL-US) - 另一個「A」股，馬雲的阿里巴巴 (BABA-US) 股價也同樣在成長。

阿里巴巴股價週一 (7 日) 收盤上漲 3.42% 來到 195.35 美元。

阿里巴巴股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌

阿里巴巴股價除了 12 個月以來成長約 65% 外，令人印象深刻的第 1 季度業績應該會使阿里巴巴股價繼續向上；阿里巴巴 2018 年第 1 季共斬獲 99 億美元營收，年增率高達 76%，並推升每股純益 EPS 成長了 44% 達到 0.91 美元。

阿里巴巴預計今年營收有望再成長 50% 至 60%。

Raymond James 分析師 Aaron Kessler 把目標價從原有的 240 美元提高到 250 美元，也給予「買入」評級。Stifel 分析師 Scott Devitt 週一 (7 日) 重申「買入」評級，並把目標價提高 2 美元至每股 262 美元。

Devitt 認為，營收高於市場預期，而毛利因新投資低於市場預期，如同亞馬遜般。寫道，「投資領域擴大了可販售市場 (Total Available Market，TAM)，支持長期增長以及加強公司的地位」。

富國證券 Wells Fargo (WFC-US) 分析師 Ken Sena，與 Oppenheimer 分析師 Jason Helfstein 都同樣的把阿里巴巴目標價從 220 美元提高至 230 美元，並給予「優於大盤」評級。