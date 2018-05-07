〈新興市場資金逃〉一週內升息三次 阿根廷究竟怎麼了？

2017 年，阿根廷是投資人的最愛之一，MSCI 阿根廷指數全年大漲 77%，冒險的人們獲得豐厚的回報。但僅僅半年不到，情勢已經大逆轉。

據《華爾街日報》報導，為抵抗阿根廷披索貶值，阿根廷一周內 3 次猛烈升息，將基準利率升至 40%，才暫時平息匯率的恐慌暴跌模式。

匯率急貶帶來恐慌

造成阿根廷這次危機的因素是多方面的，一個重要原因是政府的財政改革不受人民歡迎，可能延緩推出，投資人預期落空，大賣股票及債券，披索隨之重貶。上個月底，央行大賣 43 美元，力圖穩住披索的大跌，但收效甚微。

BNY Mellon 全球與多部門固定收益主管 Brendan Murphy 形容，過去幾天，市場完全處於恐慌狀態。

央行強升息求止穩

為了支撐本國貨幣，央行在 4 月 27 日率先行動，升息 300 基點，將基準利率由之前的 27.25% 升為 30.25%。5 月 3 日再升 300 基點，4 日更一口氣把基準利率提高到 40%，以求披索穩住陣腳。

美元兌阿根廷披索走勢

這劑強心針暫時收效，幫助披索由 22 披索兌 1 美元，回升 5.12%，至 21.88，但單週比索仍下跌 6% 以上。在上週的動盪中，阿根廷 Merval 指數下挫 4.8%。

但在美元走強的基本條件下，當前的局勢仍不利於阿根廷翻身，與去年形成了鮮明的對比。

好故事並未發生

在全球低利率及美元走弱之下，去年投資人熱衷於冒險換取高利率。阿根廷剛剛開始改頭換面，出售了 27.5 億美元的 100 年期債券，殖利率 7.9%，為史上首個發行世紀債券的垃圾債等級國家。

投資人更看好的是一個對企業友好的政府，並且解決了 2001 年政府違約後，與債權人之間的長期爭議，才讓阿根廷重新進入全球市場。而一系列的金融改革，更幫助 MSCI 將阿根廷列入新興市場地位的候選名單。

風險諮詢公司 Daniel Kerner 表示，這是一個市場想看的故事，而且是個好故事，「但是如果你看看基本面，那就很糟糕。」

基本面仍一塌糊塗

近日的股匯下挫，令人很容易回想起阿根廷拖欠債務的悠久歷史。在通貨膨脹高居不下之時，民粹主義政府經常上台，而高利率也導致經濟衰退。

Dalton Investments 分析師 Pablo Zevallos 指出，阿根延經常出現這種狀況，無法控制通膨，他們實際上未能走出困境。

一些投資人正在撤離，Brandes 新興市場投資經理人 Gerardo Zamorano 表示，去年底他的投資組合有 5% 在阿根廷，現在已經降至 2% 左右。他認為，總統 Mauricio Macri 必須證明各項措施正在發揮作用，否則赤字將會更加擴大。