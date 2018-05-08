港股盤前—注意下行再屠牛風險

今天推介股份：

吉利（175）- 主席增持及 4 月銷售數據理想

1）雖然美股上週五大幅反彈及 A 股週一平穩上升，但港股依舊無大起色，盤中更曾跌破牛証重貨區 29800，收市只上升 67 點，仍低於 30000 點但勉強結束 3 連跌。成交金額按日下跌約 3.5% 至 955 億。滬深港通成交金額則按日上升近 17% 至 126 億，但又扭轉為淨流入，金額約 4 億。



板塊方面，石油、半導體、醫藥、教育、內地體育用品及手機設備股表現較好；但整體升幅也只是温和。內地啤酒股是最特出的，原因簡單，在世界杯前擬加價是也。上週五受壓的滙豐（5）和友邦（1299）也回穩；但騰訊（700）則相反走弱。做空方面，佔大市成交再回落至 10.5%。牛熊証方面，熊証甚分散，新增的主要在 30200-30399，牛証則下移在 29700-29799。

簡評：除了屠牛證，筆者想不岀其他理由來解釋昨天港股偏弱的走勢。週五的美股和昨天的 A 股表現看似以把貿易戰憂慮先放在一旁，所以如用這借口在昨天的港股好像有點牽強。



再細看一點，指數的不濟主要來自多隻重磅藍籌的弱勢；相反，強勢板塊則越升越有，資金輪換明顯但已覺有點過份。傳媒把騰訊的弱勢和國內投資界廣為流傳的一篇題為《騰訊沒有夢想》拉上關係，公司在滬港通也錄得淨流出約 7 億之多。文章稱騰訊喪失產物能力和創業精神，變成一間投資公司。



筆者覺得啼笑皆非，投資公司如能為股東創造最大財富是有問題的嗎？大家不妨去問問巴菲特的波克夏是什麼吧。（昨晚股神還說想 100% 擁有蘋果！）直接點說，昨天的愚見，即 $380 元以下的騰訊可分段買入依舊不變。從做空量看，港股再下行的風險或不高，基本因素亦不覺變壞。反而最令筆者不安的是大量牛證在 29700-29799；衍生工具往往能扭曲市場的。

2）美股週一走勢主要受油價影響。伊朗核問題刺激油價上揚，推動能源股向上，道指最多漲 216 點，惟川普發文指將在週二下午二時公布有關伊朗核協議決定，油價回順。三大指數回吐部分升幅。道指收升 94 點或 0.39%。標指和納指則分別上升 0.35% 及 0.77%。十年期國債債息持平在 2.952%。港股 ADR 反彈 85 點，拆合等於恆指 30079 點。另外，美國白宮發言人桑德斯宣布，中國負責經濟事務的最高級別官員（副總理劉鶴等），將於下周抵達美國首都華盛頓，重啟兩國之間的貿易談判。



3）個股消息



利好：

中信証券 （6030） - 4 月淨利潤按年增 2.37 倍，營業收入按年增 1.33 倍。

澳優 （1717）- 預計截至 3 月底止首季，股東應佔利潤比去年同期增加約 54%。

莎莎 （178）- 五一勞動節期間，港澳零售銷售按年增長 34.4%。

吉利 （175）- 4 月份總銷量按年增長 49%，按月則增長 6%。

利淡：

超威（951）- 因鉛酸動力電池產品整體售價大降發 6 月底中期業績的盈警。

4）新股訊息

信報報導，內地一家研發肝炎及抗病毒藥物的企業歌禮 (Ascletis Pharma) 上載初步招股文件，有望成為首隻未有收入的生物科技企業 IPO。

A 股獨角獸藥明康德（603259）將於今天在上交所上市。