A股“入摩”在即 外資機構加緊布局

距離A股正式納入MSCI(明晟)新興市場指數(市場簡稱“入摩”)僅剩不到一個月時間，外資機構布局A股路線再度成為市場焦點。

按照計劃，MSCI將在5月宣布指數納入A股的細節，6月1日正式實施。随着A股正式“入摩”時間節點的日益臨近，市場各方正在積極準備。

據了解，此次MSCI納入中國A股232隻股票，初始納入因子為2.5%;今年9月，納入因子增至5%，A股占MSCI新興市場指數權重為0.8%。

摩根大通銀行董事總經理、亞太地區副主席李晶昨日表示，6月1日起A股正式納入MSCI新興市場指數，將對國際投資者投資A股市場起到明顯的推動作用。“我在和很多國際投資者溝通過程中了解到，他們已經準備好要提前主動提高對中國A股市場的配置。”摩根大通預計，A股納入MSCI將帶動66億美元資金被動配置MSCI中國指數所涵蓋的股票，主動配置所帶來資金將是被動配置的5倍，即整體配置中國股票的資金將達到400億美元。

根據一季報披露的股東信息，截至一季度末，QFII(合格境外投資者)持倉的個股共280隻。分行業看，QFII持倉股主要分布在醫藥生物、化工、交通運輸、電子、機械設備等行業，其中醫藥生物行業數量最多，有28隻個股，其次是化工股，有22隻。

來源：證券時報網

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)