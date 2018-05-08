南戈壁-S(01878-HK)擬與中國有關部門聯繫以了解前主席羈押現況

南戈壁-S(01878-HK)公告，公司獲悉非執行董事及前任主席和首席執行官阿敏布和於2017年10月11日被中國山東省日照市有關部門逮捕。儘管本公司知悉這牽涉到被指控的騙取貸款，但據公司所知，截至本公佈日期，中國有關部門並無向阿敏布和提出指控或就逮捕阿敏布和的依據作出任何公開聲明。中國有關部門並無就此事件向公司索取任何資料。此外，公司並不知悉任何確切資料顯示阿敏布和被逮捕乃與其擔任公司主席和首席執行官期間的不當行為直接相關或被指控的騙取貸款與公司有關。

迄今，在外部法律顧問的協助下，特別委員會已對公司所掌握由阿敏布和設立或與其有關的記錄進行全面審閱(包括阿敏布和與公司之間的往來通訊、相關公開披露及其他內部文件)，並與在阿敏布和出任主席及首席執行官期內曾與其直接聯繫的公司多名董事及高級職員進行詢問。

倘有必要，公司計劃與中國有關部門聯繫以了解阿敏布和的羈押現況，並與阿敏布和的辯護律師聯繫以了解阿敏布和的羈押現況及獲取任何其他有關所涉貸款的資料。調查仍在進行中，公司將於事件有進展時提供進一步最新情況。

公司已於2017年11月17日披露阿敏布和被逮捕及成立特別委員會之事宜。

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