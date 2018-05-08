海藍控股(02278-HK)調整上市集資用途

海藍控股(02278-HK)公告，海口鳳凰水城二期及儋州鳳凰水城仍處於申請建設工程規劃許可證的初期階段，故所得款項淨額尚未用於發展該等項目。三亞鳳凰水城南岸二期已於2018年3月施工。海口鳳凰水城二期及儋州鳳凰水城未能如期施工。倘在三亞鳳凰水城南岸二期的發展出現任何延誤，公司將動用所得款項淨額中擬用作發展三亞鳳鳳水城南岸二期的資金部分的80%用作發展海口鳳凰水城二期，而上述資金的20%則用作發展儋州鳳凰水城。倘所得款項淨額並未即時用作上述用途，則會將所得款項淨額作為短期活期存款存入持牌銀行或金融機構。

儘管上述項目的延誤發展，公司亦預期來自物業銷售所得款項足以為三亞鳳凰水城南岸二期、海口鳳凰水城二期及儋州鳳凰水城的發展提供充沛現金流，並滿足集團近期出現的需求及潛在增長。

於本公告日期，尚未動用的所得款項淨額約為2.5億港元。董事會認為，擴大所得款項淨額用途將加強財務資源分配及令集團業務更多元化，從而進一步提高公司的整體收益，擴闊集團的收入來源，並為公司及全體股東謀取更好的投資回報。

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