谷歌I/O大會前瞻：這8大看點不可錯過

美國科技媒體 The Verge 近日撰文，列舉了在即將召開的 2018 年穀歌 I/O 開發者大會上的 8 大看點，包括 Android P、人工智慧等等。以下為文章主要內容：

對於谷歌這樣規模龐大、涉獵廣泛的公司來說，年度開發者大會給人一種勢不可擋的感覺。事實上也的確如此。谷歌幾乎參與了所有的消費科技行業，但我們還是可以通過每年 5 月的開發者大會了解他們的重點。

在今年 5 月 8 日舉行的大會上，我們將會看到谷歌在 Android 和人工智慧方面所作的各種努力，此外還將包含新的可穿戴平台 Wear OS 以及谷歌助手、Android TV、Google Home、Google Play 和搜尋等各項業務的狀況。谷歌今年將會使出渾身解數來證明它的軟體比亞馬遜、蘋果、Facebook 和谷歌的產品更智能、更有前瞻性。

以下就是谷歌有望在大會上展示的幾款產品：

Android P

谷歌 I/O 通常會圍繞新一代 Android 系統展開，今年的版本名稱為 Android P。在去年通過「奧利奧」對 Android 展開更多結構化調整後，谷歌這款新系統更看重視覺元素和用戶界面的改進。

谷歌 3 月初就已經展示過開發者預覽版，從中可以看出這一趨勢。Android 的重點是適應全屏手機，為用戶提供更好的隱私設置，統一和簡化設計語言以及菜單、停靠欄和設置界面的實用性。還有傳言稱，Android P 可能融合一些 iPhone X 的手勢設計。等到谷歌周二發布第二版開發者預覽版時便可獲得更多有關 Android P 的資訊。

人工智慧

I/O 也會更加重視人工智慧技術。谷歌 CEO 桑達爾 · 皮查伊（Sundar Pichai）多年來一直將此作為該公司未來的秘密武器，而這一過程也已經啟動，包括基於語音和文本的谷歌助手軟體、谷歌翻譯以及 Google Lens 物體和圖像識別平台。人工智慧還在通過各種方式融入谷歌母公司 Alphabet 的其他業務，例如倫敦的 DeepMind 實驗室和 Waymo 無人駕駛汽車。

儘管如此，I/O 還是主要面向消費者和開發者，所以有望聽到更多關於 Google Lens 這種產品的消息，以及 TensorFlow 平台和 TPU 人工智慧晶片。我們還有望聽到很多關於人工智慧的預測，可能會與上周的 Facebook F8 大會有許多重合。當然，谷歌和 Facebook 也無疑會爭奪人才，因為這兩家公司都設有人工智慧研發部門，而且開出了科技行業最高的工資。

谷歌助手和 Google Home

谷歌助手以及它所主要依託的 Google Home 硬體，有望成為今年 I/O 大會的重要消費類產品。谷歌助手仍是谷歌對抗亞馬遜 Alexa、蘋果 Siri 和微軟 Cortana 的重要產品。雖然谷歌助手並未成為 iOS 或 Android 設備的應用或語音界面，但它對很多智能設備來說已經可以扮演操作系統的角色，首先從 Google Home 智能音箱開始。

今年有望聽到一些谷歌助手的新功能，還會與 Google Home 整合。該公司還有可能等到秋天的 Pixel 發布會上再宣布硬體產品，所以谷歌品牌的設備可能不會有新的消息傳出。但由於谷歌在大力拓展 Google Home 產品的可用性，吸引第三方開發者支持 Google Assistant，所以 I/O 大會應該會在這兩方面發布一些重要消息。

Google Photos、Google News 和 Google Play

雖然這並非最令人振奮的產品，但 Google Photos 和 Google News（谷歌新聞）以及 Play Store 都廣受歡迎，每年都會在 I/O 大會上有所涉及。值得注意的是，Google Photos 是 Google Lens 的很多功能改進和人工智慧進步的落腳地，所以有望聽到該公司的圖片和物體識別軟體如何改進其照片儲存應用，找到有趣的內容，並自動完成各種內容的製作過程。

上周還有報導稱，谷歌計劃對 Google News 的桌面端和行動端進行改版。例如，可能會將 Google Newsstand 應用融合進一體化的 Google News 行動應用，還有更多 YouTube 影音，而且會加快該公司專有 AMP 格式在所有平台上的加載速度。新的 Google News 有望在 I/O 大會的主旨演講上發布。按照慣例，谷歌還會公布 Play Store 的一些統計數據和熱門應用。

遊戲

谷歌一直在挺進遊戲領域，主要是利用 Andorid 和 Chromcast 來創造一種混合行動遊戲機方案。不幸的是，這項計劃一直未能實現。但這種情況可能發生變化。首先，今年 2 月有報導稱，該公司正在開發一款基於 Chromcast 的遊戲流媒體服務。

他們還在組建新的社交遊戲創業公司 Arcade。此外還有 Google Play Instant，這款由 Instant 應用支持的服務可以讓 Android 手機通過瀏覽器來使用行動遊戲應用，就像網頁遊戲一樣。這些項目有望在 I/O 大會上披露。

重大設計更新

谷歌引以為豪的材料設計語言已經發布 4 年，這也成為 Android、Chrome 和行動應用設計的基礎。谷歌可能不會對材料設計語言進行全面調整，但顯然會考慮進行一些更新，I/O 大會上可能公布更多資訊。

有報導稱谷歌已經對 Chrome 的標籤展開細微調整，Chromium 網站上也出現了新的材料設計文檔，更有傳言稱 Chrome 和 Gmail 將會展開重大改版。所有跡象都表明 Android、Chromebook、桌面版 Chrome 和網頁應用都將採用更加統一的設計語言——I/O 大會是公布這些變化的最佳場所。

Wear OS

除了 Andorid P 之外，谷歌通常也會利用 I/O 大會發布 Wear OS 的消息——這款系統之前的名字叫 Android Wear。該系統之前與 Andorid P 一起推出了預覽版，大幅提升了電池續航能力，還進行了一些用戶界面方面的改進。谷歌還剛剛宣布通過一些更新向 Wear OS 引入更多谷歌助手功能。

谷歌可能在 I/O 大會上闡述更多關於 Wear OS 第一版更新的資訊，並發布第二版更新，面向更多開發者開放（第一版僅限於華為的一些機型）。我們有望更好地了解 Wear OS 將會如何改變智能手錶軟體，尤其是圍繞谷歌助手語音控制的整合概念。

Android 與 Andorid Auto

開發者認為谷歌 Android TV 機頂盒軟體及其車載資訊娛樂系統 Android Auto 近期都沒有太多消息傳出。但今年 I/O 大會有望聽到一些內容。Android TV 已經推出好幾年，我們去年還看到主屏經過重新設計。谷歌還有可能發布新的 4K Android TV 電視棒，外觀類似 Chromecast，其中將包含完整的電視界面，還有可能配備遙控器。

Android Auto 同樣推出了幾年時間，但最近增加對對 Pixel 和 Nexus 設備的無線支持。今年 1 月，谷歌還宣布穀歌助手很快也可以用於支持 Android Auto 的語音功能，所以 I/O 大會可能會宣布這些內容。