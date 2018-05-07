OPPO R15登台 目標非蘋單機銷售王 供應鏈添動能

OPPO R15 系列今 (7) 日在台灣舉辦上市發表會，請來蕭敬騰站台造勢，OPPO 資深業務暨產品總監許進榮指出，目標在未來幾個月可以登上安卓系列手機的單機銷售王寶座；法人看好台廠供應鏈聯發科、敦泰 (3545-TW)、致伸 (4915-TW) 等營運都可望受惠。

台灣去年智慧手機市場出現衰退，市場推估今年整體市場恐年減 1 成，許進榮表示，今年預計在台推出 4-5 款手機，全年力拚持平或小成長；至於 R15 系列在電信商的全力支援下朝單機銷售王前進。

許進榮強調，R15 系列找來蕭敬騰加入明星家族，就是看中他在社群及年輕族群的影響力，與另一名代言人田馥甄各有不同的魅力。

許進榮指出，OPPO R11 系列過去幾個月銷售很好，在 1.5 萬元價格帶居銷售冠軍，R15 將會盡量做到供貨充足；台灣市場以 R 系列、A 系列為銷售主軸，至於是否會有 2 萬元以上的機款，他則表示，目前持續規劃中，但還沒有時間表。

許進榮表示，OPPO 目前在台灣 52 家體驗店，其中包含北中南 3 家直營旗艦及服務中心，今年可望再增加 3 家，年底上看 55 家；面對電信市場的吃到飽資費戰，他則認為，5 月開始推出的軍公教購機 599 優惠專案，可望讓智慧機市場回溫。

許進榮強調，首度一次推出 R15、R15 Pro，主要規畫還是 R15，鎖定 1.5 萬元為主力市場， R15、R15 Pro 除了核心處理器分別是聯發科 (2454-TW) P60、高通 S660 外，R15 Pro 則加入防水防塵和 NFC 功能。

OPPO R15 建議售價 15990 元，今日開始預購，5 月 18 日全通路開賣；R15 Pro 建議售價 18990 元， 6 月 1 日上市，電信業者包括台灣大 (3045-TW)、遠傳 (4904-TW)、台灣之星及亞太電 (3682-TW) 已公布搭配的資費。

隨著 OPPO R15 系列手機開賣，預估全球銷售以千萬支起跳，法人看好台灣供應鏈包含聯發科、敦泰 (3545-TW)、致伸 (4915-TW)、臻鼎 - KY(4958-TW)、英業達 (2356-TW) 與友達 (2409-TW) 等營運，都可望受惠。