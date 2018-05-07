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◆台灣發行公司持股轉讓日報表
※來源：台灣證期會

1.上市公司持股轉讓日報表
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公司名稱 申報人身分 姓名  目前持股 轉讓股數 方式     受讓人
中磊電子 經理人     陳妍秀  70,000   70,000 一般交易
元晶     經理人     王亮凱 585,881  200,000 一般交易

2.興櫃公司持股轉讓日報表
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公司名稱 申報人身分               姓名                         目前持股 轉讓股數 方式     受讓人
乾杯     經理人利用他人名義持有者 Sakura Investment and Trade    66,761   66,761 一般交易
法德藥   經理人                   詹惠如                      1,452,573   54,509 贈與     李松錡

3.公開發行公司持股轉讓日報表(未上市、上櫃)
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公司名稱 申報人身分     姓名   受讓人    目前持股 轉讓持股
碩鑽材料 監察人         吳錫坤 元大證券 3,200,000  250,000
碩鑽材料 董事           陳繼明 元大證券 4,120,000  350,000
碩鑽材料 法人董事代表人 黃文瑞 元大證券 1,191,000   40,000

4.上市公司持股未轉讓日報表
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公司名稱 申報人身分 姓名     未轉讓股數    持有股數  申報股數
華冠通訊 董事       華宇光能  3,000,000 147,476,006 3,000,000
未轉讓理由：股價不理想
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