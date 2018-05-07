【顧得投顧】台灣50先黃金交叉，接下來加權也跟上

同致

◆盤勢分析

反彈的幅度取決於週 KD

週五美股出現大漲，台股週四台灣 50KD 低檔背離，週五黃金交叉，加權今跟著黃金交叉下，指數上漲 75.54 點

操作不要猜，根據龍捲風操盤術 (簡單、易懂、功夫深)：

勢的操作：今日加權日 KD 黃金交叉 (由上週率先轉強的台灣 50 策動)，週 KD 還是死亡交叉 (本周留意死亡交叉的角度)

利的研判：9:30 到 10:00 觀察漲跌家數是否有利今日的勢，今日早盤勢與利同步向上，故指數能夠震盪後持續收漲，類股就留意【矽晶圓】【被動元件】【比特幣】【電動車電池】

【後續作法】

2018 年戊戌年就是一個字【變】，假設您不跟著一起變，市場也會強迫您變，所有的行情都是：發散→收斂→盤整→再發散，能不能由跌勢轉為漲勢，可彈多久？

產品透明度特高的【矽晶圓及磊晶矽晶圓】：6488 環球晶 (+16.5)，5483 中美晶 (+4)，6182 合晶 (+2.75)、3532 台勝科 (+2.5)，3707 漢磊 (+1.05)、3016 嘉晶 (+1.4)，可留意 SUMCO 股價！

【被動元件】走勢強勁：2327 國巨 (+67 收 741 漲停板再創歷史高)、2492 華新科 (+22.5 收 249.5 漲停板再創高)、2456 奇力新 (+6.7)、3068 美磊 (+4.4)、6173 信昌電 (+5.9 漲停板)、3026 禾伸堂 (+16，漲停板)、3624 光頡 (+1.3)、5317 凱美 (+0.5)、2375 智寶、6127 九豪 (+0.55)、8043 蜜望實 (+3.2 漲停板)、6449 鈺邦 (+2.2)、2428 興勤、6284 佳邦 (+1.3)、6175 立敦 (+2.85)、3236 千如 (+1.9)、2472 立隆、2478 大毅 (+2.8)、5255 美桀 (+2.1)、6422 君耀，留意法人進出

電動車及車用股：3665 貿聯 (低 207 收 212)、4721 美琪瑪 (低 93.6 收 94.4)、4739 康普 (低 116 收 118.5)，1536 和大 (+2)、2231 為升、3552 同致、1525 江申、3484 崧騰、3003 健和興，6279 胡連、6238 勝麗 (+12.5)，昨 TESLA 的 CEO 出來解釋並配合美股走勢出現反彈！

塑化族群：1305 華夏 (+0.45)、1309 台達化 (+0.4)、1312 國喬 (+0.8)、1314 中石化，留意國際原油價格！

比特幣 (asic) 概念股：6150 撼訊(盤中低 159.5 收 168)，3661 世芯、3228 金麗科(-0.1)、3035 智原(+1.6) ，3443 創意(+12)、5386 青雲(-2.8)、2425 承啟(+0.05)、2465 麗臺(-0.3)、2376 技嘉(+2.3)、3515 華擎，留意比特幣走勢(上週巴非特提了他的壞話，出現壓回)

徐照興 分析師

以上資料僅供參考，投資時應審慎評估

