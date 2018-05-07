【豐銀投顧】美股真能成為台股的後盾？！

◆盤勢分析

上週五美股出現強勢反彈，其中蘋果的創高是讓美股信心十足的主要原因，而讓蘋果創高的主因是因為股神巴菲特在上個季度買了蘋果 7500 萬股，市場認為連股神都加碼的個股肯定可以賺大錢，因此紛紛進場追價，殊不知就在這追價的過程中，跟巴爺爺的差距就在這裡出現，過去一個季度，蘋果大概都在 150-170 美元的大箱型進行震盪，只要美股大跌拖累蘋果，股神就進場買，跟散戶知道巴爺爺買後，才進場買有著極大的差別，蘋果股價未來若是進入大震盪，股神除了口袋深之外，成本也比現在追價的人低上許多，長此以往，高下立判！

當然蘋果股價再創波段新高肯定會帶動台股的蘋概股出現跌深反彈，大立光已經走在前面先行出現一波反彈，而且強勢挑戰半年線的反壓，對於台股的反彈來說是有些許的激勵效果，不過台股的強漲建立在跌深反彈的結構上，也難以維持長久，上週一請加 @ozo5468n 不也是台股大漲百來點，結果接下來又如何呢？上週筆者曾經講過，趨勢形成是緩慢而可以發現的，只是當趨勢形成時，各位讀者願不願意相信而已，而且趨勢一旦形成是不容易在短時間之內改變，換言之，趨勢不會因為一天的大漲、大跌而有所改變，今天台股大漲之後，月、季、半年線的下彎有改變嗎？沒有！電子股四線全線下彎翻空有改變嗎？一樣沒有！那大家在開心什麼呢？應該是開始認為有機會可以解套了吧… 如果各位是這樣想，那就註定未來還是會持續住在豪華的套房裡的命運！筆者並非死空頭，只是發現了趨勢已經不同，行情風向已經出現變化，而且就是在台股最引以為傲的電子股中，對於科技股，筆者仍然建議有機會還是先獲利落袋或是停損出場，當台股踩地板時，別被踩中才有機會再賺一筆！

美股結構從偏重 F(FB)AAN(Netflix)G(Google) 的尖牙股到 AA(Apple、Amazon) 的天龍特攻隊，顯現出美股資金的喜好，這有種拉大出小的感覺，利用權值股撐住指數，讓投資人覺得盤勢仍然美好，實際上金融、傳產回檔修正行情持續，可以留意美股的摩根大通、花旗跟富國銀行早就已經跌翻，美股還能撐多久？再來一次大波動，美股….(豐銀投顧證期雙照分析師翁偉捷提供)

