【顧得投顧】今天出手兩檔，兩檔都 ( 亮燈漲停板 )

◆盤勢分析

今天大盤震盪走高，終場上漲 75 點，以 10604 做收，量能為 1250 億元。重點持股報告。<善於等待，老天也大方疼愛。 我們今天出手囉，而一出手，今天的兩檔股票就很幸福的 ( 均) 亮燈漲停板啦，又是以獲利為出發點，太棒了。>

(9941 裕融) 續抱。(3090 日電貿) 3 月合併營收 9.73 億元，月增 53.96%，年成長 46.71%，表現相當不錯。今天老師帶領會員進場之後，股價尾盤也是豪邁的鎖上了漲停板，非常感謝唷。(8043 蜜望實) 今天很棒唷，出手的兩檔股票，都順利的鎖住了漲停板，兩檔均是現買現賺，都是以 (獲利了) 做為操作的出發點，這對未來有很大的幫助，期待未來持續直線上升囉。

(操作不用急，我們等到最佳的時機點再出手，勝率自然能夠提升，這樣的操作邏輯必須內化成為習慣，未來則就有賺不完的行情，持續一起加油吧。)

<跟著關鍵 K、只賺甜蜜期、操作紀律化、獲利自然來。> 避開弱勢股，堅持只做進入 (甜蜜期) 的強勢股。該買就買、該賣就賣、該抱的抱，維持資金靈活。跟緊關鍵 K 系統，自然能避開風險、又能創造獲利。未來我們繼續向前，持續創造亮麗績效。(今日多方關鍵 K 系統股票: 9941 裕融、3090 日電貿、8043 蜜望實。)

以上資料由 藍登耀老師 + 關鍵 K 團隊共同彙整。

以上資料僅供參考，投資時應審慎評估

