【亞洲投顧】禾伸堂再漲停，簡單大獲利

◆盤勢分析

今天大盤量增上整，短線上還是多方控盤，不過月線和季線都下彎，代表中線趨勢偏空方，目前為反彈格局，操作上不要太過積極，以拉回佈局為主，或是佈局 5 月份產品要漲價的個股，操作風險較低。大盤第一反彈目標 10683 點，第二反彈目標為 10775 點附近，反彈高度的重點在於成交量，量增上漲空間大，量縮上漲就要隨時注意盤中回測，短線支撐點 10500 點，跌破就會引發空方壓力，建議投資朋友，再次提醒，此時操作要控制好風險。

盤勢震盪，龍哥提醒大家不要太過積極加碼股票，就是不用過度追高，趁現在大盤波動的時候汰弱留強，把資金轉進剛整理完成的主力股，獲利較輕鬆，不過該出場的個股一定要出場，以免擴大風險。先前佈局 6141 柏承，獲利放口袋將近 30%；先前龍哥帶會員佈局 2454 聯發科和 6274 台燿，都創高；強哥 - 2481 強茂，大漲創高；分享很久的 5483 中美晶和 6488 環球晶，營收爆發，籌碼穩定，只要續抱就有大獲利；再看看推薦的 2492 華新科和 3026 禾伸堂再度創高，被動元件指標沒有任何改變，續抱就能夠有大獲利，這些主力股龍哥每天分享，大家有沒有獲利呢？

今天外資期貨多單減少 2164 口，自營商期貨空單減少 1374 口，外資選擇權中性佈局，自營商選擇權中性佈局，外資期貨多單減少，自營商選擇權短線中性佈局，今天上漲，籌碼中性，短線上還是先看反彈，不過要注意盤中快速回測洗盤。

大盤震盪更能看出籌碼的穩定度，趁拉回佈局籌碼穩定的個股，等待突破獲利的機會，操作不用天天換股，持續追蹤籌碼穩定的個股。最近漲價效應的個股最強勢，從被動元件到矽晶圓，甚至原油概念都在大漲創高，看看華新科和禾伸堂強勢攻擊，現在有一個族群的產品準備漲價，有機會複製被動元件和矽晶圓的走勢，股價已經開始有反應，最後上車機會，建議大家趁低檔一起佈局，不知道該如何調整持股的朋友，加入龍哥簡單操盤的行列，一起迎接未來的行情。

【籌碼穩定的個股】2454 聯發科，5483 中美晶，6488 環球晶，2492 華新科，3026 禾伸堂，3596 智易

目前波段操作策略，多方操作者，大盤帶量突破 10566 點開始偏多操作；空方操作者帶量跌破 10500 點開始偏空操作。

以上資料僅供參考，投資時應審慎評估

