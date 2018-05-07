【亞洲投顧】10600整數關卡得而復失，站上年線，小紅Ｋ做收！

◆盤勢分析

今日台股受到美股大漲的激勵帶動下，跳空開高，往年線以上做攻擊，並要挑戰 10600 整數心理關卡，得而復失，而量能依舊低迷，中場一度上漲逾百點，收了一根帶上下影線的小紅 K，而今日震幅有 77 點之多，在年線以下作震盪，而目前短線上五日線與十日線形成黃金交叉格局；而月線與季線、半年線形成死亡交叉的格局，目前上檔有月線、季線及半年線的壓力，而下檔有五日線、十日線、年線的支撐而從量能的角度來看，今日量能 1250 億，較上週五比較僅有些微增加，顯示投資人心態仍然顯示為保守狀態；近期台股受美股變動的影響較大，巨烈震盪成為常態，未來幾日仍需持續觀察美股的動態，不確定性明顯提高；近期台股的震幅顯著提高，不確定性拉升，投資人更應審慎小心；行情弱時有漲的個股、行情強時亦有跌的個股，未來應留意個股的多、空趨勢來做選股，而非隨大盤的起落而追高殺低，另操作上無論作多或作空，皆應嚴設防守點，以免震盪劇烈的行情當中蒙受大賠的遺憾！

今日盤面焦點: 台股類股今天呈現漲多於跌，其中漲幅最高的是電子零組件類股，漲幅達 4.3%，光電也漲近 4%，電機機械也漲逾 2%，其他電子、玻陶、電器電纜、紡纖、水泥等也漲逾 1%，塑膠、汽車、油電燃氣、貿易百貨、其他類、航運、金融、化學、化學生醫、生醫、電腦設備、建材營造、食品、鋼鐵、資訊服務、通信網路、半導體等也均收紅。

至於下跌類股則有橡膠、造紙、電子通路、觀光等類股。電子三雄今天齊步走揚，不過還是以股王大立光最為強勢，在 4 月營收優於預期，5 月也可望續揚的消息激勵下，開盤就直逼 3900 元大關，午盤就攻上漲停並一路鎖住到收盤。相較之下，台積電及鴻海則是在平盤上下略為震盪，但仍以紅盤作收。

大立光強勢反彈，也激勵光學族群跟漲，包括揚明光、華晶科、新鉅科、玉晶光、光燿科、佳凌、聯一光、今國光等也均收紅。至於被動元件則是推升指數的另一個重要族群，其中又以 MLCC 族群漲勢最為整齊，其中最早漲停的是達方，早盤 10 點過後就亮燈，另外包括龍頭廠國巨、華新科、通路商的日電貿及蜜望實也同步漲停。

風電概念股今天依然相對偏弱，大亞、中興電、上緯投控、華城、世紀鋼、永冠 - KY 等持續下跌。生技股也出現拉回，亞獅康 - KY 亮燈跌停，台微體、達爾膚、聯生藥、保瑞、寶齡富錦、雙美、合富 - KY、生華科、易威等也跌逾 3%。

劉良梅 老師

以上資料僅供參考，投資時應審慎評估

