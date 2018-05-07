光學元件廠4月營收 玉晶光、大立光皆較去年同期衰退

受到蘋果 iPhone 新世代手機銷售不如預期影響，光學元件廠玉晶光 (3406-TW) 及大立光 (3008-TW)4 月營收都較去年同月衰退，玉晶光今 (7) 日公布 4 月營收為 5.16 億元，月減 13.28%，年減 2.81%，累計前 4 月營收 23 億元，年增 13.94%；大立光營收則為 34.67 億元，月增 10.33%，但仍較去年同期減少 6.01%。

玉晶光指出，第 2 季仍為蘋拉貨淡季，導致 4 月業績呈現月減及年減，公司也持續全力爭取訂單，尤其非蘋陣營更加緊布局，若一切順利，將可獲認證出貨，預期今年玉晶光非蘋陣營手機鏡頭出貨量，將優於去年表現。

法人圈傳出，目前玉晶光積極布局華為訂單，不過，玉晶光主管不願對此評論。

玉晶光去年營收 80.08 億元，毛利率 40.85%，年增 16 個百分點，稅後純益 10.48 億元，較前年淨損 1.54 億元轉虧為盈，每股稅後純益 10.5 元。玉晶光去年稅後純益也創掛牌以來新高，董事會擬配發每股 3.5 元現金股利。

股王大立光 4 月營收達 34.67 億元，月增 10.33%，年減 6.01%，其營收快速回溫速度超越法人預期，累計前 4 月營收為 123.45 億元，年減 14.84%。顯示營收在中國手機客戶包含華為、OPPO 及 Vivo 拉貨加持下，加上生產良率提升，推升營收成長，可預期 5 月營收也將維持相同水準，將帶動大立光第 1 季營收重回百億元已上，季增率將達 15%。