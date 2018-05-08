盤前財經大事搶先讀2018年5月8日

今日操盤前瞻

主計總處公布 4 月消費者物價指數

中國 4 月進出口統計

Google 開發商大會

德國 3 月工業生產

股東會：長華科、鉅橡、橋椿

法說會：光洋科、友通、聯詠、國巨、美律、 全新、台灣大、致伸、豐祥 - KY、是方電訊

增資股上市：日月光投控



〈新台幣創今年新低〉留意兩大關鍵因素 未來兩周挑戰 29.8 元關卡

受到美元轉強影響，新台幣匯率昨 (7) 日午盤過後由升轉貶，終場以貶值 4.7 分，報 29.763 元兌 1 美元作收，終止連 2 升，並創今年新低，對此，匯銀人士認為，未來一至兩周可留意美元和外資態度，若美元走強加上外資持續匯出，估計新台幣將會持續走貶，並挑戰 29.8 元關卡。閱讀全文...

〈台塑四寶業績發表〉塑化旺季到 樂觀看 Q2 將優於 Q1

台塑四寶昨 (7) 日公布 4 月合併營收共 1397.56 億元，月增 0.4%，年增 26.2%，四寶營收營收均較去年同期成長逾 1 成，其中以台塑化 (6505-TW) 最為亮眼、年增 4 成。展望第 2 季，四寶均認為營收將優於或持平第 1 季，而台化 (1326-TW) 則對後市展望審慎樂觀，看法相對保守。閱讀全文...

網家、商店街明同步停牌 可能引進國際策略投資人

網家 (8044-TW) 與集團旗下商店街 (4965-TW) 昨 (7) 日晚間同時宣布今 (8) 日將停牌，從先前商店街股東會上，董事長詹宏志曾說今年將引進國際級投資者來看，市場猜測，網家可能將再度大幅增資商店街，並將在私募增資案中，引進國際策略投資人。閱讀全文...

光學元件廠 4 月營收 玉晶光、大立光皆較去年同期衰退

受到蘋果 iPhone 新世代手機銷售不如預期影響，光學元件廠玉晶光 (3406-TW) 及大立光 (3008-TW)4 月營收都較去年同月衰退，玉晶光昨 (7) 日公布 4 月營收為 5.16 億元，月減 13.28%，年減 2.81%，累計前 4 月營收 23 億元，年增 13.94%；大立光營收則為 34.67 億元，月增 10.33%，但仍較去年同期減少 6.01%。閱讀全文...

投資債券或股市？巴菲特：我會「秒選」股票

在債券和股票之間，「股神」巴菲特會如何抉擇？他週一 (7 日) 在 CNBC 的節目中表示，「我會『秒選』股票」。根據 CNBC 報導，由於投資人多預期，美國聯準會 (Fed) 將持續升息，過去幾個月以來，美債值利率不斷攀高，甚至一度升破 3% 的心理關卡。閱讀全文...