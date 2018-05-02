謝金河：美元背後的經濟戰

最近我經常提醒大家要注意美元匯價，最近這幾天，美元升值力道強勁，5 月的第一個交易日，美元指數跑到 92.496，從 89.389 跑到 92.496，只花了 11 個交易日，現在美元指數年缐下降至 93.01，美元指數可能一口氣攻上年缐再拉回，可能很快確立美元的多頭架構，如果美元節節攀升，那麼大多數國家的匯價都會下跌，包括新台幣。最近新台幣悄悄從 29.035 貶至 29.72，看起來台幣弱勢格局已成，外資不會大幅加碼台股，反而要注意賣壓有沒有加重。



另一個角度是美元背後的經濟戰，川普上任後一直強調美元太強，美國怎麼跟別人競爭？這一年來，川普透過減稅，引導美國大型企業把停泊在海外的資金匯回美國，過去這一年，美元在低檔，有利美國大企業資金回流，最近 Apple 宣布加發 1000 億美元股息給股東，再加上 FED 升息縮表助陣，看起來美元走高勢不可擋。



美元升值，新興市場股市回檔壓力增大，最近深滬股市 A 股跌勢顯著，下跌力道來自壽險公司，中國人壽從 35.38 跌到 23.77 人民幣，跌三成以上。今年表現出色的平安保險從 81.28 跌到 58.34 人民幣，太保從 49.12 跌到 30.45，跌幅 38%。中國 A 股壓力逐漸浮現。



上週我提到美元出現買進訊號，是因為築底可長可短，現在美元升值力道加快，相對台幣可能貶值空間也加大，台幣升值空間可能只有幾毛錢，但貶值空間可能以元計，此時當然買美元較有勝算，也提醒大家資產配置也要重組一下！



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