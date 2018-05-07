史上最大缺電潮來襲 2025年電力成本恐漲45％

文╱彭杏珠

深澳電廠一案引發朝野激辯，也意外揭開政府不能說的祕密，《遠見》調查發現，今年是史上電力最吃緊一年，不僅 4 月已達用電高峰，連冬天供電也走鋼索，電價大漲無可避免，限電將成為常態？

4 月，台灣的天空充滿濃濃「煤氣味」。

上至總統蔡英文、行政院長賴清德，下至朝野立委、環團代表、民眾，都為同一件事爭吵。

這件事起因於今年 3 月 14 日的那晚，環評委員進行深澳燃煤電廠的「環差」投票，沒想到正反平手，最終環保署副署長詹順貴投下關鍵一票，全案宣告通過。

爭議無解 連神明都請出來

這一票旋即引來軒然大波，從此深澳電廠議題攻占媒體版面。新北市、環保署為空汙、保育區問題隔空交戰；賴清德為澄清空汙疑慮，脫口而出深澳電廠使用的是「乾淨的煤」而引發議論。

儘管政府一再說明，煤的品質有優劣之分，造成的空汙程度也不同，但仍有不少專家反駁，「煤就是煤，化學成分都一樣。哪有乾淨的煤？」

爭議似乎無法用科學來解決，連東西方的神明都請出來了。

4 月 16 日，立法院特地請經濟部、環保署相關部會到委員會報告，民進黨立委吳焜裕質詢台電總經理鍾炳利時，還拿出一張「聖經、佛祖、玉皇大帝」並排圖像，要求鍾炳利根據所提供資料唸出「余代表台電，以維護民眾健康與生態完整性，如違誓言，願受最嚴厲懲罰」等文字，藉此取得民眾信任。

這一幕經直播放送全國，看到的民眾不禁苦笑，問政問到要官員發誓，能解決問題嗎？

外界都很納悶，深澳電廠為什麼如此重要，執政黨要傾全力來溝通？

背後關鍵是，原先還能供電的核一、核二因故停機後，反核人士不願重啟，造成電力吃緊，這兩座是北部主要供電來源，所以用來彌補核一核二發電缺口的深澳電廠就顯得異常重要。剛好深澳環差這一吵，讓缺電問題浮出檯面。

其實，民進黨智庫在蔡英文就任總統前，就已得知電力供應不足，所以林全 5 月 20 日上任行政院長，隨即在 6 月 5 日拋出重啟核一 1 號機的議題，後因反核團體阻擋才告吹。

未料，2016 年 6 月 13 日核二廠 2 號機因故跳機，接著核一 2 號機又在 2017 年 6 月因豪雨沖刷導致鐵塔倒塌，停役至今。加計 2014 年 12 月底停機的核一 1 號機，三部無法發電的機組，相當每天減少全台 6.2％的備轉容量率，每年短減 170 億度電。

少了核電，需求又增加，供電愈趨緊澀。台電發言人徐造華分析，天候異常、經濟成長，加上人口老化更加速用電需求，近兩年用電量成長 3％、2.3％，未來仍是增長趨勢。

這讓多年未亮紅燈（達限電危機）的台電，於 2015 年跑出第一顆紅燈，全年出現 2 天紅燈、達警戒的橘燈有 33 日，代表用電緊澀的黃燈 158 天。

2017 年更分別增至 3、104、208 天，代表全年有 309 天（84.7％）用電都很吃緊。

雪上加霜的是，新政府於去年元月將「2025 非核家園」入法。國民黨籍立委王惠美回憶說，民進黨根本不理會國民黨的意見，「當時我不斷強調民進黨的能源轉型，一定會產生電力供應問題。」

未料竟被王惠美說中了，電力已捉襟見肘。比較歷年 4 月份每日的用電量，用電量最高的前 10 名都被 2016、2017、2018 年的天數包辦了，顯示這三年電力真的很短缺。

「現在只是 4 月，到夏季用電高峰時，怎麼辦？」一位電力工程師說。

如今的電力緊張，已到了連過去反對重啟核一、核二機組的民進黨立委都吃驚的地步。所以今年立院一開議，3 月 15 日教育委員會主動邀請原能會專案報告，火速讓停機 600 多天的核二廠 2 號機重啟。

反核衝過頭 未留後路

當時經濟部簡直喜從天降，部長沈榮津重申，可多出 3％備轉容量率，增加電力調度能力。沒想到 3 月 27 日 12 點 55 分才併聯發電，隔天下午 1 點 25 分就跳機。「老天爺為何開這麼大的玩笑？」一位台電資深員工欲哭無淚，當初中央下了軍令狀，勢必要順利發電，豈知不到一天就出狀況。

缺電危機，連官員都覺得反核衝太快了。與蔡英文十分親近的政務委員張景森，4 月 13 日接受電台訪問都坦承，民進黨把「2025 非核家園」入法，主張核電如期除役，執政後卻發生「衝過頭」，核電廠還沒除役，因大修發生瑕疵，反核的聲音就說要把它幹掉，不准它再用，這不是理性的作法。

目前，台電正力拚核二 2 號機能於 5 月併聯發電。

其實，馬政府僅將核四封存，只要政策決定，核四一號機放入燃料束，就能啟動發電，一部機組可增加 4％備用容量率。不過新政府已確定新的能源政策，今年 6 月核燃料束就要送出國，核四將走入歷史。

過去核能發電一度達台灣總發電量的 18％，到 2017 年剩下約 8.3％，七年後，核電歸零，電力不足怎麼辦？

目前台電依新政策規劃的電力開發計畫是：新增投資火力發電，燃煤電廠為 1000 多億（深澳電廠），燃氣發電 8000 多億。這並未含民間投入風電、光電約 2 兆的興建資金。

檢視逐年新增電廠進度，馬政府時代興建的新廠將陸續完工，投入發電行列，但預計從 2022 年起至 2025 年要完工發電的新機組卻命運未卜。目前規劃中的包括擴建大潭、興達、台中燃氣電廠、協和電廠改為燃氣電廠、及重建深澳燃煤電廠等，全部遇到瓶頸。

其中，大潭、協和跟深澳都是用來彌補核一、核二除役後的北部用電缺口。現在深澳已因空汙問題陷入僵局、大潭則因中油第三接收站涉及藻礁爭議，導致環評卡關；協和的天然氣接收站才剛啟動環評而已。

中南部民眾：用肺幫忙發電

若這些電廠都一一遭擱置，事態真的會非常嚴重。

其實北部電力早就供需失衡，長期在用電尖峰靠中電、南電北送，中南部民眾常自嘲是犧牲他們的肺，讓北部人用電。

台電發言人徐造華再三強調這兩座新電廠的重要性：假設大潭 8 號、9 號機組無法發電，將影響全國 5％備用容量率，深澳電廠是 2.8％，總計短少 7.8％，將近是 2025 年全國一半的預估量（16.3％）。屆時北部會更依賴中電、南電北送。

若深澳電廠無法重建，將危急首都所在的北部用電。4 月 19、20 日，賴清德先與黨籍立委溝通，再找相關部會商討對策。他於會中強調，台灣社會及產業禁不起缺電衝擊，深澳電廠有助解決北部電力失衡，「經濟部與台電要勇於為政策辯護」。

張景森接受電台訪問時坦承如果深澳不蓋，該怎麼辦？他說，「若要靠節電，北北基宜桃須承諾節電 10％，那我們就做得到（不要重建深澳）」。

不到幾天，行政院就證實今年夏天將祭出《大戶強制節電條款》，在用電尖峰時期，契約容量 1 千瓩的用電大戶，必須配合節電 5％，否則將提高電費做為處罰。

政府不怕加收電費會得罪企業，也要拚命衝節電，顯見電力有多吃緊。

常撰文提醒有「缺電危機」的清大工程與系統科學系教授葉宗洸指出，執政黨強行通過深澳電廠的可能性很高，但第三接收站民意反彈太大，相對困難。加上政府希望提高燃氣發電達五成，有如天方夜譚，更遑論進度落後的綠電，「台灣會不會回到過去分區停電的日子呢？」他擔心地反問。

缺電危機四起，這兩年來，台電從董事長到相關同仁，為達總統蔡英文選前「執政後不會缺電」的承諾，隨時緊盯「電力通報」系統，心情就隨著氣溫起伏不定，連身經百戰的資深員工都倍感壓力。

負責發電的工程師每天想盡辦法找電，一位主管說，「我已經有步找到沒步了（台語）」，大家都用盡洪荒之力了。

為了供電，原計要退休的老舊機組還持續運轉，例如三年前應除役的協和電廠仍供電中，大林五號機還在賣力發電；新機組則三班日夜趕工興建中。

冬天供電也在走鋼索

連環保規範也只能暫擺一邊了。譬如興達電廠因超限發電，導致排放物超過法定氮氧化物、硫氧化物的總量管制，曾多次被罰款，「為達不缺電、限電目標，罰錢也只能讓他罰了，」一位台電員工說。

甚至從前年起，用電尖峰期，連救命用的六部緊急發電機組都出勤了。這原是三座核電廠電力出問題時的備用電源，且發電時每度電成本高達 16 元（現在每度電售價才約 2.5 元）。一位退休主管說，「管他黑貓白貓，能發電的就是好貓，能擠出一滴電是一滴」。

甚至，連「降壓降頻」發電也都用上了，台電雖因此多發一點電，卻無法確保供電品質。就像水龍頭打開都有水用，但水流會有小異常，對家用電器沒影響，但高科技及精密製造業卻神經緊繃，隨時注意電力狀況。「我也想給客戶品質好的電力，但當水不夠喝時，大家只能忍一忍，不要堅持一定要喝 evian 礦泉水，」一位工程師比喻。

平時調度已不輕鬆，夏天用電尖峰期更是考驗。尤其是每天下午 1：30 至 3：30 最熱時刻，這幾年台電為補足這兩小時用電量，採「需量競價」，鼓勵用電大戶競標，台電花錢將客戶原先要用的電買回來。

2015 年需量競價每度電平均報價 7.76 元、2016 年 7.98 元，2017 年 8.38 元，報價年年增長，顯見電力日益不足。目前每度電售價 2.5 元，台電是以三倍價格買回電力。

以 2016 年為例，夏季一天要買下將近一座火力電廠（40 萬千瓦）的發電量，如每度 8 元，兩小時就是 640 萬元，假設一年競價 40 天，台電要額外拿出 2 億 5600 萬元買電。

其實，「降壓降頻」「需量競價」就已經是變相的限電。「產業界都很清楚電力吃緊，所有知情的人都很緊張，但限電兩個字絕對不能說出口，怕引起社會紛亂，」一位台電退休主管說。

今年缺電會更為嚴峻。目前預估備轉容量率 6.8％，代表全年平均將逼近供電警戒（6％）的橘燈，夏日用電量也會創新高，比去年 815 大停電最高紀錄還多出 1.2％。

甚至連冬天用電也保不住了。近兩年由於全部機組力拚夏季供電，不准 5 至 10 月大修，僅能秋冬歲修，只要有機組出問題，就很容易跳電。例如今年 2 月寒流來襲，就曾亮出紅燈，「連最不缺電的冬天都像走鋼索，今年是史上最缺電的一年，」一位能源主管說。

為何電力陷入如此窘境？立委王惠美批評，目前政府進行的是「躁進」的能源轉型，不考量現實情況、不務實面對問題，才造成現在的困境。

「2025 非核時程已訂死，不管有多大的不可能，官員只能跳針式的說『窮盡一切努力』，」她每次質詢都得到同樣的答案。

電費若暴增 至少痛苦 30 年

將來民眾不僅要面對缺電危機，按照新政府的能源規劃，未來的電價應該非漲不可。

根據台灣能源部落格板主陳立誠估算，政府用綠電取代核電、用燃氣取代燃煤，每年共增加 2500 億的發電成本，每人每年要多分攤 1 萬 870 元的發電成本，如以 2016 年台電營收 5500 億計算，2025 年的電費應該合理上漲 45.45％（表 3）。

「假設天然氣又回到幾年前的高水平，增加的電費更難以估算，」陳立誠說，電力基礎建設使用年限達一個世代之久（電廠服役約 40 年），將來新能源政策所增加的電費，「至少讓民眾痛苦 30 年。」

這次《遠見》的「全台能源政策民意大調查」顯示，有高達八成民眾認為政府追求非核家園目標，應讓民眾知道未來電費調漲多少？「但政府卻對成本的增加隻字不提，儼然是不能說的祕密！」王惠美說。

政府有責任要向全民說明可能的缺電、限電風險，以及所要付出的代價。

來源：《遠見雜誌》 2018 年 5 月

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