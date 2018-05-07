GPS企業178強  導航投資大未來

文╱王一芝、王妍文

台灣股市在 2017 年交出了一張不錯的成績單，全年上漲 1370 點，並創下連續萬點 156 天的驚人紀錄，統計平均每位股民進帳 48 萬元。

隨著 2017 年財報公布，每間上市櫃公司都必須讓投資人檢視公司治理與經營成績。究竟哪些企業成長驚人，潛力無窮？又有哪些企業穩健獲利，替投資人口袋賺飽飽？

《遠見》團隊檢視各公司財報後，獨家歸納出「黑馬成長王」「長青獲利王」，加上各類股「股王」。其各代表了「Growth rate」「Profit」「Stock price」，也就是 GPS 企業！《遠見》並給入選的 178 家企業進行星級評等，2 家企業獲三星殊榮，31 家獲二星榮耀，145 家獲一星肯定。

GPS 企業用實際成績展現經營團隊的勵精圖治，更讓投資人在茫茫股海中不會失去方向，航向美好未來。

2008 年金融風暴過後，沒有比 2017 年景氣更好的一年了。

這是過去九年來第一次，美、中、歐、日四大經濟體的 GDP 成長率同時超過 1.5％，全球 35 個主要股市，就有 17 個創下股市新高，包括台股也站上最久的萬點行情，美國三大指數更是頻頻刷新紀錄。

「去年整年都沒有比較大的修正，什麼黑天鵝都不怕，就是一路往上衝，什麼消息都打不下來，」凱基證券投顧董事長朱晏民觀察。

也難怪摩根士丹利全球股票首席投資長麥克．威爾森（Mike Wilson）會說，「去年要賠錢實在太難了！我做這行 30 年，從沒見過這麼好的市場。」

國際經濟大榮景，台灣雨露均霑。景氣復甦帶動台灣企業的獲利大躍進。根據今年 3 月 31 日上市櫃財報結算資料，去年上市櫃公司稅後盈餘創下 2.2 兆元，比前一年增加 16.31％，改寫歷史新高，各行各業幾乎都繳出亮眼成績單。

GPS 企業受青睞 站穩風口趁勢而起

2018 年過了一季，雖然經濟學家紛紛警告，來到「景氣循環末升段的樂觀氛圍」，台灣要小心中美兩大強國的貿易衝突、美國稅改及聯準會對全球資金的波動等不確定因素，但從經濟基本面看來，景氣尚未出現敗象，市場仍有機會樂觀。

一片歡欣鼓舞聲浪中，台灣 1663 家上市櫃公司中，到底有哪些企業趁勢而起，建立起可持續成長的堅實基礎呢？

《遠見》特地推出「GPS 企業評比」，檢視台灣 1663 家上市櫃企業（不含 TDR）之中，有哪些企業站在未來趨勢的風口上？

《遠見》與台灣經濟新報（TEJ）合作，根據稅後淨利成長率（G，Growth rate）、每股盈餘（P，Profit）與類股股王（S，Stock price）為篩選基準，評比出短線具備題材、長線經營績效良好、獲利穩定，且於資本市場備受青睞的上市櫃企業。

• GPS 企業篩選條件

成長王（Growth rate）：1663 家上市櫃公司中，選出 2017 年淨利成長率≧50％，同時必須符合營收為正成長、毛利率在 10％以上，且 EPS 達 4 元，符合條件得一顆星。

獲利王（Profit）：1663 家上市櫃公司中，選出每年賺進半個資本額，並從 2013～2017 年連續 5 年每年 EPS 皆在 5 元以上之前 100 大，符合條件得一顆星。

類股股王（Stock price）：以證交所、櫃買中心針對所有上市櫃公司的產業分類為原則，扣除存託憑證類，分別有 28 類、27 類，從中找出股價最高的類股股王，符合條件得一顆星。 星等算法：符合三項為三星、兩項為二星、一項為一星。

篩選潛力個股 領航投資不迷路

如同 GPS 全球衛星定位系統一樣，GPS 企業為投資人導航至有成長潛力的市場，讓投資人不迷路，而這些優質的公司，也都是 A + 企業。

首先，G，成長王，是篩選 2017 年（比 2016 年）淨利成長率≧50％、營收正成長、毛利率 10％以上、每股稅後盈餘（EPS）達 4 元以上之企業。總共有 58 家入榜，代表的是短期爆發力，就像是黑馬。

四大篩選條件，可以確保企業營運擁有高成長力道，也過濾掉部分本業虧損，卻藉由處分收益，美化帳面的公司。

第二，P，獲利王。以每年能否賺進半個資本額為評比基準，篩選從 2013～2017 年連續五年 EPS 皆在 5 元以上之前 100 名，列為獲利長青王。這類企業最能穩定幫投資人賺到錢。

第三，S，股王，依據證交所、櫃買中心的產業分類，扣除存託憑證類後，分別有 28 類、27 類的股價最高股王，共 55 家。

股價，是市場對一家公司經營優劣評價的最佳表態。過去凡是股價超過 100 元，就會被稱為是「百元俱樂部」，現在許多企業坐擁新技術，或具備產業獨特性，在行情好時，400～500 元也很多投資人搶著要。

GPS 三星企業 亞德客、統一超奪冠

用以上指標篩選後，黑馬成長王、長青獲利王、類股股王名單出爐，每通過一項考驗就給一顆星。

最終結果，有兩家公司勝出，奪下三顆星，分別是亞德客 - KY 與統一超。

亞德客大贏的原因，最主要是搭上全球製造產業走向自動化的趨勢。分析亞德客傑出表現，包括始終維持在五成以上的高毛利率，在原物料及庫存管理，有一套精密的電腦程式控制，甚至不斷自我挑戰，縮短每個產品些微的製造時間。

亞德客是氣動元件大廠，氣動元件是使用於自動化設備的主要零件，近來中國政策扶植電子業與產業自動化，連帶使得線性滑軌、滾珠螺桿和氣動元件等零件需求水漲船高，亞德客去年 EPS 攀升至前所未有的 18.07 元。

至於統一超，則代表服務業摘下本次三冠王。自從統一超商總經理陳瑞堂 2012 年上任後，勤練基本功，聚焦在調整體質、提升單店獲利，五年來營收、獲利均年年創新高。

除了處置大陸星巴克的收益外，去年統一超本業也十分出色。設置特色店、升級鮮食和飲品，用盡氣力提升單店營運績效，去年雖只增加 114 家店，單店日均營業額達 8 萬元，獲利顯著成長。

科技業 71 家獨占鰲頭 小股本易發揮

除了兩家拿到三星；本次奪得兩顆星的企業，則有 31 家；一顆星的則有 145 家。總共 178 家入榜。

分析 178 家的產業別，有 71 家是科技業，42 家是傳統產業（食品、紡織、化工、營建、航運、造紙），製造業 25 家（電機、機械、汽車、鋼鐵）、服務業 20 家、生技 12 家與泛金融類 4 家。

入選企業，多數具備小股本優勢，很容易將業績反映在獲利上，成為類股股王、黑馬成長王或長青獲利王。而台塑、國泰金、中鋼等權值股，獲利雖雄霸一方，但因股本大，成長與 EPS 相對較平穩。

《遠見》也走訪多位產業分析師與專家，綜合分析入選企業的特色：

首先是，他們大多技術領先，建立了高進入門檻。像大立光、群聯、譜瑞 - KY、川湖等，就是自行開發關鍵技術，不僅同業進入有高障礙，也能避免產品削價競爭，享有高毛利。

二是管理、開發能力強。像精華、旭隼、儒鴻、伸興等，均擁有高效管理能力，不僅開發快、製程良率也高，在產業供應鏈中，成為不可或缺的關鍵角色。

第三，以世界為舞台。高成長、高獲利企業的客戶，大多面向海外，賺全世界的錢，就連被定義為賺內需財的連鎖餐廳瓦城，也在 2014 年布局中國，更打算明年進攻美國市場。

GPS 企業名單幾乎都是產業的佼佼者，如果不是兩岸食衣住行內需市場供應商，就是全球 3C 市場重要零組件和儀器的代工廠，甚至是全球生活消費必須品的關鍵生產商。

台企苦熬出頭天 掌握獨門關鍵祕訣

「台灣企業在技術提升和規模生產的優勢下，近幾年逐漸出頭天，」富邦投顧總經理蕭乾祥打比方，以汽車生產來說，台灣雖然不是引擎製造商或車殼設計者，卻掌握車內最主要的關鍵零組件。

如果拿各產業股王由高至低排列，價格比較高的，主要都在電子相關產業，前五名分別是大立光、信驊、矽力 - KY、旭隼及國巨。

「這代表電子產業的成長性優於其他產業，市場才願意給予比較高的評價，」朱晏民表示。

雖然近來股價腰斬，但連續五年都穩坐股王寶座的大立光，靠的就是產業地位的獨特和寡占性。因為製程、設計實力及掌握專利，大立光在手機鏡頭市場稱霸，並和對手拉開差距，且受惠於雙鏡頭、解析度等規格升級，去年大賺 19 個股本。

58 家黑馬成長王當中，以科技業的 31 家最多，多數集中在電子零組件和半導體，獲利成長出現暴衝力道，與產業趨勢翻轉，營運出現轉機有關。

「好幾個科技產業都在去年翻身，搭著上升的景氣循環，大賺機會財，」華南投顧董事長儲祥生觀察，包括矽晶圓、被動元件、面板與記憶體都有缺貨、漲價題材加持。

舉例來說，隨著行動裝置、車用電子、人工智慧高效能運算等應用高度成長，全球矽晶圓需求量大增，但過去長期矽晶圓廠多謹慎擴產，導致從去年以來供不應求，環球晶、中美晶、合晶等都鹹魚翻身，獲利大幅成長，預測缺貨將持續到 2020 年。

被動元件也如出一轍。過去十年被動元件廠深陷供過於求窘境，無論日廠、台廠或大陸廠都不敢輕易擴廠，但物聯網、人工智慧、車用電子和工業 4.0 等應用激增，被動元件規格不只往高頻高速、微型化的高階發展，使用量也是原有的好幾倍。

挖礦帶旺晶片顯卡 漲勢強勁亦有暴跌風險

為了獲利考量，日廠把產品移到高規產品，空出來的缺口就由國巨、華新科和奇力新接收。國巨去年獲利創歷史新高，國內第二大被動元件廠華新科也享有獲利行情。

去年下半年比特幣等虛擬貨幣帶動的挖礦熱潮，繪圖晶片和 DRAM 都缺貨，顯示卡供不應求，也讓九成營收來自顯示卡的撼訊水漲船高，去年稅後淨利較前一年暴衝 18 倍，搶下成長王第三名，光今年首季 EPS10.3 元，已賺一個股本。但要留意的是，4 月比特幣大跌，撼訊股價十天內就從 399 元跌到 181 元，挖礦商機是否有續航力還要觀察。

統一超商和潤泰全是兩個典型案例。統一超商去年 7 月將金雞母「上海星巴克」股權出售給美國星巴克，210.71 億入袋，貢獻每股 20.26 元，全年獲利近三個股本。

潤泰全亦是如此。去年 12 月潤泰全把金雞母高鑫零售賣給阿里巴巴創辦人馬雲掌舵的淘寶，賺進 168 億，讓原本獲利狀況就不錯的潤泰全，同時登上成長王與獲利王名單。

至於成長王前兩名中，富宇是因為前一年基期太低，2016 年無大型建案完工，去年多件個案陸續完工入帳，每股盈餘三級跳達到 7.23 元。而大億金茂，則因去年減資加處分轉投資皇田持股，才讓獲利出現異常大好情況。

「來自產業或本身業績成長，才值得關注，如果是一次性業外貢獻或購併，則很有可能只是曇花一現，」朱晏民提醒。

穩健獲利王者 多半受惠大陸市場

有別於成長王由科技業獨領風騷，100 家獲利王的名單，不少都受惠於大陸內需市場。

例如台灣最大烘焙原料供應商德麥和兄弟企業烘焙設備大廠新麥，早在台灣市場所向無敵，近年積極切入成長空間大的大陸烘焙市場。

德麥總經理吳文欽從去年起鎮守大陸，聚焦江浙滬地區，並把客群鎖定在獲利穩定、收款正常及門市規模約 20、30 家的區域連鎖麵包店，再加上減少低毛利產品，提升高附加價值的產品比例，以過去五年 EPS 平均 12.94 元，擠進獲利王榜單。

至於拿下獲利王的科技企業，除了手握獨家技術外，大多擁有全球客戶，市場不受地域限制，朱晏民舉例，大立光、亞德客 - KY、信驊都是。

特別的是，有五家企業同時摘下成長王和獲利王，分別是亞德客、統一超商、潤泰全、嘉澤和宜鼎，等於是獲利既有續航力又有爆發力。

「兩者兼具，真的很不簡單，」台新投顧研究部副總黃文清分析，短期爆發力可能是抓到趨勢，研發出新技術或產品，或靠購併，至於長期續航力則必須想辦法站在產業鏈比較高的位置，甚至是握有獨特的核心競爭力。

就像台塑集團創辦人王永在生前最常說的台灣俚語，「大粒石頭也要有小粒石頭塞縫。（台語）」如果國外大廠是在世界舞台占有一席之地的「大石頭」，那麼台灣 GPS 企業，不少肯定是扮演關鍵角色的「小石頭」，大石頭缺不了小石頭填塞，否則大石頭根本英雄無用武之地。

靠連結賺錢 比製造產品更吃香

小石頭有沒有可能變成大石頭呢？被喻為台灣管理學之父的台灣評鑑學會理事長許士軍直指，「靠連結賺錢。」他分析，目前企業面臨的經營環境和過去完全不同，是一個無邊際的網路世界，即使產品再好，還是沒有提供連結賺的錢來得多，Amazon、Facebook、Google 和阿里巴巴，都是提供連結的代表企業。

想要提供連結，必須先建立起生態模式。許士軍舉例，南美洲有一種狼，必須吃下毒茄子，才能把腸胃的寄生蟲殺死，狼把毒種籽排洩出來，還要靠螞蟻啃食，落到土地上的種籽才能發芽。

「誰也不為了誰，但彼此互相幫忙，建立起不可或缺的互利生態模式，」許士軍觀察，過去沒有連結時，企業只要努力，都能擁有一片天，現在全都串連在一起，贏者全拿，「趕快去找連結，唯有連結，企業才能做出別人做不到的事。」

來源：《遠見雜誌》 2018 年 5 月

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