德國經濟部長呼籲歐盟與美國達成新貿易協議

外電報導，德國經濟部長阿爾特邁爾 (Peter Altmaier) 呼籲歐盟與美國達成新的貿易協議，新的協議將聚焦於工業領域，並降低總體關稅。阿爾特邁爾週日接受《法蘭克福匯報》專訪時提到，處於停滯狀態的跨大西洋貿易與投資夥伴協定(TTIP)，「證明是不現實的」，但「我們應該談談做些新東西，比如對某些工業產品達成諒解等。這應導致『整體關稅下降，而不是上升』。」



美國總統川普表示，除非歐盟作出讓步，否則將在 6 月 1 日對從歐盟進口的鋼鋁加徵關稅，德國敦促歐洲夥伴國在最後期限前顯示出一些彈性，以期達成雙方均受益的廣泛貿易協議。



但一些國家表示反對；法國對德國的龐大貿易順差感到不滿，並希望歐盟在關稅問題上對美國採取更為強硬的立場。



阿爾特邁爾表示，「我強烈反對輕率地陷入孤立主義漩渦，我強烈支持與美國達成協議。」

