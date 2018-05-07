亞洲百萬富翁比北美多：財富管理資金飆至歷史新高3億美元

多年來，為了跟上新晉百萬富翁的步伐，亞洲最大的私人銀行們一直在招聘員工。然而，現在的策略是提高銀行員的效率。

據亞洲私人銀行家 Asian Private Banker 數據顯示，亞洲地區富裕客戶的理財顧問管理的資金正在加速，平均每人管理資產飆升到歷史新高的 3.41 億美元。高盛集團 Goldman Sachs (GS-US) 高居榜單，每位私人銀行家處理資產量幾乎是平均的 3 倍。

雖然不斷上升的財富反映了亞洲富有人數的成長，使亞洲地區的百萬富翁比北美還多。然而，銀行業務生存困難，包括法規成本的上漲以及當地市場無合適人才所致。財富顧問 Scorpio Partnership 的董事 Sean Kang 提道，「所有銀行現在開始意識到，富裕程度已經上升，但財富顧問人數有限」。Scorpio 的數據顯示，亞洲地區的 100 萬美元可投資資產人以 3 倍 成長的速度超越了聘僱的銀行員。

每位銀行財顧平均管理資產量 / 圖：彭博

近年來，私人銀行增加了員工數量，以跟上不斷擴大的客戶群：從 2015 年到去年年底，除中國大陸以外，亞洲 20 間最大的財富管理機構將員工人數增加了 12%，達到 5843 人。然而，凱捷金融服務 Capgemini 亞洲財富管理部主管 David Wilson 表示，「損益平衡是亞洲銀行（或分行）所面臨的難題」。銀行們意識到，大規模的招聘並不總能幫助他們實現管理或收入增長的資產目標。

根據 Scorpio 的數據顯示，瑞士的每位財顧貢獻的平均營收比新加坡和香港多出 25%。

根據瑞士信貸 Credit Suisse (CS-US) 的年度報告顯示，去年其亞洲接觸客戶的人數下降了 8%，扭轉了前幾年的一些快速擴張。瑞士信貸新加坡發言人 Edna Lam 表示，「我們繼續在該地區戰略性地聘用高級客戶經理，同時管理業績」。

與此同時，像渣打銀行 (SCBFF-US) 和新加坡銀行的企業正在提高「富有」客戶所需的最低金額量。Capgemini 表示，「門檻一直都是 1000 萬美元，但它是一個寬鬆的 1000 萬。現在是個強制的 1000 萬」。

銀行財顧平均管理資產量提升 / 圖：彭博

根據亞洲私人銀行家的數據顯示，高盛亞洲每位財顧管理的資產去年平均增長了 29%，達到 9.886 億美元，即使這類員工數量下滑了 3.3%，至 88 位。高盛的一位代表拒絕對這些數字發表評論。

新加坡銀行執行長 Bahren Shaari 計劃將每位財顧管理資產量翻倍至 5 億美元來提高生產力，並補充說明，人工智能和機器技術也將輔助銀行員。Bahren 在去年表示，新加坡銀行也將客戶門檻從 200 萬美元提高到 500 萬美元。