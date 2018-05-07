川金會或有變數？北韓批美國誤導 指無核化非關制裁

鉅亨網新聞中心 2018年5月7號13點58分

美國總統川普 2 天前說，將很快宣佈他與北韓最高領導人金正恩的會面日期和地點，不過到目前為止，還沒有任何的官方消息公佈。而據韓聯社 6 日援引「多名華盛頓消息人士」的話報導說，川普和金正恩很有可能於 6 月初在新加坡見面。

中新網報導，據透露，考慮到川普與韓國總統文在寅要在 5 月 22 日會談，「川金會」可能要延期到下個月進行；而 6 月 8 日又要召開七國集團峰會 (G7)，預計川普屆時要向盟友們介紹會談成果，因此，6 月初是最有可能的時間段。

至於會晤地點，雖然川普之前提議過板門店，但有消息指出，包括美國國務卿龐培奧在內的多位幕僚反對在板門店會晤，選新加坡的可能性有所增加。分析認為，新加坡作為中立的談判地點在保障人身安全、警衞、媒體報道等方面具有優勢。

目前消息來源均來自美方，「川金會」時間和地點仍需經由雙方共同協商。

不過，這兩天金正恩似乎對美國行徑很不滿意。《星島日報》報導，北韓朝中社昨 (6) 日引述北韓外務省發言人說，平壤當局願意邁向無核化，並非美國制裁和施壓的結果。北韓痛批華府「誤導」，不滿美方聲稱是他們施加最大政治壓力和制裁的政策，才驅使北韓來到談判桌。

北韓外務省發言人說，最近美國在散布錯誤輿論，稱朝方在《板門店宣言》中表明朝鮮半島無核化的意志，是其制裁打壓的結果。

發言人說，美國公然宣稱，不會放鬆制裁打壓，並向半島引入軍事裝備，直至北韓完全棄核；此外，美國還熱衷於反北韓「人權」鬧劇，企圖再次加劇半島緊張局勢。

發言人說，如果美國把北韓愛好和平的意志誤判為懦弱，繼續追求對朝打壓和軍事威脅，將無助解決問題。