解讀習近平南海閱兵的 雙重政治符號

【文 / 郝雅璐 郭宏章】

甲午海戰是近代中國的重大恥辱。之後，中華朝貢體系徹底崩壞，東亞格局發生了根本性逆轉。康有為對此感慨「吾中國四萬萬人，無貴無賤，當今日在覆屋之下，漏舟之中，薪火之上，如籠中之鳥，釜底之魚，牢中之囚；為奴隸，為牛馬，為犬羊，聽人驅使，聽人宰割。此四千年中二十朝未有之奇變。」

因此從甲午戰敗之後，很多中國人認為中國的國力之崛起取決於軍力之崛起，軍力之崛起取決於海軍之崛起，只有建立一支強大的海軍才能一雪甲午之恥。這一點對有著強烈歷史責任感的習近平而言更是有著切膚之感，尤其在中美兩強結構性對抗日趨膠著之際，這種歷史責任感更具有了現實意義。

4 月 12 日，習近平與新一屆中共中央軍委決策層，一起在海南島三亞海域進行了史上最大規模的海上閱兵。此次海軍閱兵是對習近平上台五年來「建設強大海軍」工作的小結，也是對美國攪動南海與台海局勢的回應。

實際上，這次閱兵早有端倪。去年習近平參加博鰲論壇後即曾探望海軍官兵。而今年中國海軍方面 3 月即已放出消息，稱為貫徹習近平指示，將赴南海進行演練，結合博鰲論壇舉行時間來看，不難得出習平將在南海進行閱兵的結論。4 月

初，更有解放軍艦隊大舉南下照片傳出，規模之大，中共建政以來罕見，也多少從側面證實了習近平將進行閱兵的消息。

這支中國海軍史上史無前例的演習部隊，不僅以其 48 艘戰艦、76 架戰機以及萬餘官兵的龐大規模引人注目，其技術裝備及部隊構成亦頗為可觀：7 個作戰群可執行戰略打擊、水下攻擊、遠海作戰、航母打擊、兩棲登陸、近海防禦、綜合保障等多項任務；空中力量則分為艦載直升機、反潛巡邏作戰、預警指揮、遠海作戰、對海突擊、遠距支援掩護、制空作戰等 10 個梯隊。經過幾十年的發展，中國大陸海軍可說是已由「小船變大艦」，近海入遠洋。

習近平在南海閱兵中發表演講稱：「建設一支強大的人民海軍，寄託著中華民族向海圖強的世代夙願，是實現中華民族偉大復興的重要保障，要努力把人民海軍全面建設成世界一流海軍。」

特別值得注意的是，這次中共的海軍閱兵時機，正值美國海軍「羅斯福」號航母戰鬥群經過南海，並進行「例行軍事訓練」，科目包括高強度的艦載機起降演練。據美軍軍官說，兩國海軍演習的地點相距數百公里。鑒於美國發動貿易戰的背景，南海又是全球經濟重要的黃金水道，「羅斯福」號選擇這樣微妙的時機經過，讓這次中共海軍閱兵顯得非同尋常。

宣示告別「甲午之恥」

1949 年中共建政迄今，與頻繁的陸軍閱兵不同，包括此次在內，海軍只進行過五次閱兵。

儘管閱兵次數不多，但是建立強大的海軍是中共幾代領導人的願望。1953 年，毛澤東在視察中共海軍長江艦和洛陽艦時，就揮毫寫下「為了反對帝國主義的侵略，我們一定要建立強大的海軍」的題詞。而習近平 2012 年剛任中央軍委主席，即南下廣州軍區，還登上了「海口」號驅逐艦。2017 年，習近平更曾提出海軍是戰略性軍種，「建設強大的現代化海軍是建設世界一流軍隊的重要標誌，是建設海洋強國的戰略支撐，是實現中華民族偉大復興中國夢的重要組成部分」。

建設一流海軍也是習近平基於對近代史反思的結果，以及當前中國追求全球性大國地位的要求。1840 年鴉片戰爭中清軍的連串失敗，拉開中國近代史的序幕。清政府之後著手組建近代海軍，從而創立北洋水師，北洋水師主要軍艦大小共有 25 艘。當時中國海軍綜合實力一度位列亞洲第一，世界第九。但清廷腐敗內鬥、不通現代軍事，北洋水師最終在甲午戰爭中全軍覆沒。

北洋水師的覆滅不僅是中國海軍的悲劇，也更是中國的國家悲劇。中共最高領導人習近平對此有著很深刻的認識，他 2014 年 2 月會見國民黨前主席連戰時，曾經對連戰說：「120 年前的甲午，中華民族國力孱弱，導致台灣被外族侵佔。這是中華民族歷史上極為慘痛的一頁，給兩岸同胞留下了剜心之痛。」

建立強大的海軍，則是反思之下的回應。這一方面要裝備足夠的現代化武器；另一方面則需要讓部隊官兵適應新時代戰爭需要。

這次海上閱兵，中共十八大後列裝艦艇佔受閱艦艇一半以上。這是習近平任內，中共海軍實力飛快發展的一個縮影。美國《國家利益》報導顯示，中國大陸於 2016 年新下水服役艦艇共計 15 萬噸，2017 年共有驅逐艦、巡防艦共 183 艘，此類戰艦總噸數和總艦數都是世界第一，海軍實力則居世界第二。海軍也響應習近平「準備打仗」號召，近年多次演練遠洋及登島作戰，戰力明顯提升。

習近平曾說「實現偉大的中國夢，這是我們這一代人的歷史使命」。本次閱兵不只是對解放軍過去五年海上力量建設階段性考核，若回顧習近平以往關於海軍建設的發言，或許也可以視為習宣示中國要告別北洋水師的恥辱。

向美國釋放明確信息

除了歷史符號之外，習近平此舉還有更為重要的現實意義。

在南海閱兵之後，美國《華盛頓郵報》在一篇題為《美軍航母航至爭議水域，中國炫耀武力》的文章強調，與中國在南海舉行盛大軍演相比，經停馬尼拉的美國「羅斯福」號戰鬥群軍艦數量雖然不及中國編隊，但是也配備了包括 F/A-18 在內的 65 架各型戰機。一種「對峙」氣氛就這樣浮現。法廣中文網稱，這是中共建政以來規模最大的海上閱兵，表達了習近平強軍的夢想。

很顯然，即使是西方媒體，也已經嗅到了此次中方海上大規模閱兵的政治意味。可以說，中方之所以將此次演習放在南海，釋放兩個明確信號，一則體現了南海對於中國大陸政府的戰略地位重要性，二則是宣示擁有南海主權，並展示其軍事實力─特別是大型艦隊的編組和航母打擊群的實力。向喜歡在南海「惹事」的國家尤其是美國，傳遞中方的態度和信心。中共是要對美國表明，南海並非其宣稱的有「自由航行權」的海域，中國大陸有足夠的軍事實力去捍衛南海的平靜。

要特別說明的是，儘管 2017 年之後南海爭端趨於平靜，但美英等國並未放棄將南海爭議繼續「延燒」的嘗試。2018 年 3 月 5 日至 3 月 9 日，美國海軍尼米茲級航母「卡爾 · 文森」號訪問越南峴港，英國反潛護衛艦「薩瑟蘭」號也在 3 月駛經南海。要說明的是，英國是「五國聯防」（FPDA）協議成員國，FPDA 成員還包括澳洲、紐西蘭、新加坡和馬來西亞。該組織稱「致力於保障東南亞海上安全」，按照美國總統川普（Donald Trump）的說法，它也是美國與北約的盟友。這些跡象表明，對美英等國而言，他們並不想看到南海局勢平靜。

為何東協「靜悄悄」

值得注意的是，儘管此次中國閱兵讓美國感到緊張和不安，但周邊東協諸國反應卻「異常平靜」。為何在中國海軍如此大的軍事動作之後東協會「靜悄悄」？這或許與習近平在此期間不斷釋放的信號有關。在南海閱兵講話中，習近平提及中國大陸建設一支強大海軍的目的是「維護世界和地區和平穩定做出貢獻」，向東協國家表明中國的「友善姿態」。

這種姿態直接促成了中國大陸和東協雙邊關係的和解。最有代表性的案例就是菲律賓。

作為與中國大陸在南海摩擦最為直接的域內國家，當時尚是艾奎諾三世（Benigno Aquino III）主政的菲律賓政府，一度在美國的支持下，尤其是 2016 年南海仲裁案的前後，菲律賓與中國在南海海面多次直接對峙，中菲交惡，擦槍走火的可能性大增。即使這樣，習近平和他的執政團隊仍然沒有採取軍事手段。「長袖善舞」的風格再次體現在中國外交戰略中，中國不斷採取「文武並行」的舉措，向東協國家表達了極大的善意。

尤其這次南海軍演是在博鰲亞洲論壇 2018 年年會之後，中國邀請了菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）和新加坡總理李顯龍與會，在南海問題上姿態比較高的這兩個國家都選擇了與中國合作。自 2016 年南海仲裁案有結果以來，中國在外交上的攻勢頗有成效，與域內相關國家達成了基本共識。

例如 2017 年 11 月，中菲發表聯合聲明稱，海上爭議問題不是中菲關係的全部。雙方重申維護及促進地區和平穩定、在南海的航行和飛越自由、商貿自由及其他和平用途的重要性，根據包括《聯合國憲章》和 1982 年《聯合國海洋法公約》在內公認的國際法原則，不訴諸武力或以武力相威脅，由直接有關的主權國家透過友好磋商談判，以和平方式解決領土和管轄權爭議。雙方同意繼續商談建立信任措施，提升互信和信心，並承諾在南海保持自我克制，不採取使爭議複雜化、擴大化及影響和平與穩定的行動。

除了菲律賓，包括越南在內的多數東協國家，均多方面與中國大陸展開合作。相較於美國，中國大陸提出的合作不帶政治條件且有利於彼此友好發展，因此越來越多國家比較願意與中國合作。在此背景下，南海問題被暫時擱置。所以，無論是以菲律賓為代表的整個東協選擇與中國合作，還是習近平此次南海大閱兵，皆宣告了北京在籌劃南海問題上已邁出了具決定性的一步。對於美、英等國而言，不再以「攪事者」的身份出現在南海，或許是他們最好的選擇。

明朝抗倭名將戚繼光 500 年前曾為文「封侯非我願，但願海波平」，代表了中國的傳統基本態度，這也是今天習近平在南海閱兵所釋放的明確信號，透過強大的軍事力量在南海建立「霸權」，並非中國領導人的出發點，讓南海這方海域恢復寧靜，走上和平發展的軌道，才是習近平的「心願」。

來源：《多維 TW》月刊 030 期

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