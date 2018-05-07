全球超過7成企業CFO相信 美國經濟未來3年持續強勁

根據一份報告，儘管近日對美國保護主義與川普總統重新商議貿易協定的呼聲越來越高漲，全球近 3/4 企業財務長認為，未來 3 年美國經濟仍將維持強勁。

蘇黎世保險集團、安永和美國智庫大西洋理事會 (Atlantic Council) 橫跨 30 個國家、497 位企業財務長進行調查，其結果發現 71% 預期美國未來 3 年商業環境將持續改善，61%「對投資美國感到有信心或極有信心」。

金融危機過後十年，企業主認為全球經濟復甦、稅改和管制放鬆是該報告中信心轉強的核心原因，該報告標題為「邊界 vs. 壁壘：在美國商業環境不確定性中航行」。該報告受訪者來自美國海內外各種企業，大概約有一半受訪者在美國投資。

報告指出，「多數 (68%) 財務長認為美國稅改對他們獲利有正面影響。」

因節稅而受惠的企業，約莫半數稱他們將利用這筆錢轉投資在工廠和設備上，另外約 2/3 聘有美國員工的企業稱他們計畫未來 6 個月內增聘人力。

孤立主義隱憂

儘管他們很樂觀，但投資者仍擔心美國政策恐怕會衝擊他們的商業前景，尤其是限制貨品、資本和人流的任何措施，川普挑動貿易戰的作法和打擊移民的政策都是成了他們擔心的一環。

報告顯示，68% 受訪的財務長預期，美國未來 1-3 年間保護主義會越來越濃厚，46% 預期這樣的趨勢可能會對投資產生負面衝擊。

63% 預期，跨國合併和收購行動會受到更嚴格的審查；68% 預期移民政策的限制會更嚴厲；42% 認為這些會對投資產生負面衝擊。

蘇黎世的經濟模型計算出，未來 5 年，與「國際主義」市場的推演結果相比，孤立主義恐導致貿易減少 30%、美國 GDP 恐累計虧損 2 兆美元，另外美國有 170 萬就業機會流失。

蘇黎世集團財務長 George Quinn 表示，「短期經濟前景的改善顯然促使這些財務長過分樂觀了。但另一方面，許多在美國做生意的財務長從來沒有體驗過經濟下滑，且因為一些近來的地緣政治事件，全球不確定性更高。」

約莫 2/3 財務長也預計，美國面臨的網路威脅會更高，以及競爭國家的創意速度提高。

前程似錦，但能維持多久？

受訪者對美國商業環境有持久的信心，這點已經反映在強勁的市場收益和近幾個月的公司獲利上，但其他全球商業人士擔心，美國蓬勃復甦的現象恐怕不會長久持續下去。

摩根大通近日調查發現，75% 超高徑直投資者預期，美國 2 年後就會陷入經濟衰退。另外有一些經濟學家預警，美國的成長速度恐怕無法跟上其債台高築的速度，預計 2020 年之前美國預算赤字就會達到 1 兆美元。甚至微軟創辦人比爾蓋茲也在近日說過，「確定」會再來一波像 2008 年那樣的經濟衰退。

然而，還是有很多市場上交易者告訴你，沒有擔心的理由，經濟會持續全速前進。對於前景，目前幾乎沒有什麼共識，除了大家都認為現在的狀況真的很好。美國享受著 17 年半以來最低的失業率，IMF 近來還將美國今年成長預期上修至 2.9%。

此報告中，約莫半數受訪財務長代表超過年營收 5 億美元的公司，另 1/4 營收超過 30 億美元。