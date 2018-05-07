美國要求中國大砍對美貿易順差2000億美元 並大幅調降關稅

路透報導，熟知談判的消息人士 4 日透露，美國政府在對中國的貿易談判中採取強硬姿態，要求中國將對美貿易順差減少 2,000 億美元、大幅調降關稅以及對高科技產業的補貼。在川普政府高階官員與中方官員 3 日和 4 日舉行的會談前，美國已先提出前述冗長清單。美中貿易談判旨在避免兩國之間爆發破壞性的貿易戰。



白宮在一份聲明中指出，美國代表團「與中國官員開誠布公地展開會談，討論重新平衡美中雙邊經濟關係、改善中國對知識產權 (智慧財產權) 的保護，並指出不公平地強迫技術轉移的政策問題。」聲明未提到具體要求。



聲明中並未表明，總統川普對於指控中方竊取知識產權，而對最高達 1,500 億美元中國產品加徵關稅的威脅會有所退卻。



白宮表示，代表團返回華盛頓向川普介紹會談情況，並「就接下來的舉措尋求他的決定」。白宮補充說，政府對「立即關注」中美貿易和投資關係的變化存在共識。



新華社則報導，雙方進行「坦誠、高效、富有建設性」的磋商，但在一些問題上「還存在較大分歧」。



川普在華府的記者會上表示，他決心要給美中貿易帶來公平，「對於中國正在發生的事情，我們會以這樣或那樣的方式做些事情。」川普表示，他「非常尊敬」中國國家主席習近平，「這就是我們為什麼如此友好，因為我們有很好的關係。」



知情人士透露，中方在會談中要求美方放鬆對中國電信設備製造商中興通訊的嚴厲制裁。美方要求中國對美國商品貿易順差減少 2,000 億美元，是川普原先要求的 1000 億美元的翻倍。中國 2017 年對美國商品貿易順差達創紀錄的 3,750 億美元。



川普也要求中美兩國間關稅「互惠」；他常常抱怨中國對進口汽車徵收 25% 關稅，而美國則僅徵收 2.5%。



兩位熟悉情況的人士指出，由財長努欽率領的美國代表團要求中國降低關稅至不高於美國的水平，並要求中國暫停為與「中國製造 2025」相關的先進技術提供津貼。



雙方存在爭議的核心問題是，美國聲稱中國的合資企業規定和其他政策迫使美國企業轉讓自家知識產權，導致他們每年付出數以十億美元計成本，並為中國國企在發展對未來增長至關重要的新產業方面的競賽中贏得優勢。但中方則否認這樣的指控。中國製造 2025 計畫旨在讓中國製造業升級並生產更先進的產品，包括資訊科技、半導體及航空器。

