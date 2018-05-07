矽谷AI教父Nvidia黃仁勳：我媽每天隨機挑10個字教我英文

母親節前夕，台裔美籍的電腦顯卡晶片大廠 Nvidia (NVDA-US) 執行長黃仁勳將他的成功歸諸於雙親，尤其是教導他英文的母親。

黃仁勳在《CNBC》節目上「瘋狂星期一」向主持人 Jim Cramer 表示，「我是我父母夢想和願望的產物。」

在 1960 年代末期，黃仁勳的父親當年 30 多歲，為了一項工人培訓計畫，從台灣飛往紐約，初次踏上美國國土，待他結束培訓回到台灣的時候，他就誓言要將兩個兒子都送到美國。

「在動身前的那幾年，我母親教我們英文作為準備，當時我母親根本完全不懂英文。」

但這沒有阻礙黃的母親繼續教他，他說，「每天，她會隨機從字典挑 10 個字，要求我們拼起來並回答字義。」

「她根本不知道我們說的是對的還是錯的，但儘管如此，我父親的夢想和我母親對我們成功的願望，最終把我們送來了這裡。」

現年 55 歲、富比士估計身價 56 億美元的黃仁勳表示，「我欠他們太多了。」

黃仁勳 1963 年出生於臺南市，1972 年 9 歲的他移民美國與親戚同住，1984 年於奧勒岡州立大學取得電機工程學士學位，並於其後在史丹佛大學取得碩士學位。1993 年 29 歲的他與朋友以僅僅 4 萬美元共同創辦了 Nvidia。

以最近股價估計，Nvidia 市值超過了 1400 億美元。過去 5 年間，Nvidia 股價自 2013 年 5 月每股 14.4 元左右，截至上週五上漲了近 1500% 到每股 239 美元左右。