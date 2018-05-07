生科企嚴限轉型禁變殼股

港交所（00388-HK）4月底開始接受未有收入的生物科技公司來港上市，惟這類公司研發開支龐大，研發期長達10年或以上，一旦產品胎死腹中，隨時要被迫轉型，可能被有人心借殼，淪為殼股溫床，證監會對此曾多次表達憂慮。不過，港交所上市部營運總裁許淑嫺強調，生科公司若果要轉變主營業務，事前須得到交易所首肯，一般而言，新業務必須屬於生物科技範疇才會獲得批准，如欲借殼轉做「機械股或地產股」將被排除在外。上市主管戴林瀚亦稱，設限是為了遏止濫用機制，無意窒礙公司發展。

生科公司在研發階段並無收益，但若產品獲准應市，公司將聲價十倍，購買有關股票可說高風險、高回報。過往生科公司多選擇到美國納斯特或內地新三板掛牌。港交所上月底開始接受未有收益、惟市值超過15億元的生物科技公司上市，冀吸引潛力優厚的企業落戶香港。不過，證監會企業融資部執行董事何賢通及非執行董事高育賢早前亦表示，擔心這類公司變為殼股。

許淑嫺接受本報查詢時解釋，設限是為免出現「原本做開生物科技，轉去做機械股、地產股」，只要新舊主營業務的範疇同屬生物科技，例如改變藥物種類，或從製藥改成製造儀器、診療技術，一般會獲得放行。

戴林瀚補充，條例的精神在於遏止公司濫用生科公司上市機制，而非窒礙商業策略。他呼籲這類公司有意轉換主營業務前，盡快跟上市部商討。

來源: 信報

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