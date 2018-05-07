就業數據報告好壞參半 美元指數攀升近4個月以來新高

美國勞工部上週五 (4 日) 公布 4 月就業數據，僅管結果不強勁，依然不減對美國經濟狀況良好的看法，美元指數徘徊在 2018 年的高點附近，週一早上美元兌一籃子貨幣為 92.48。另一方面，須密切關注中美貿易糾紛，其發展情況會對經濟前景產生影響。

美元指數 (資料來源: marketwatch)

美元指數在上週五 (4 日) 時站上 92.908，儘管在週一 (7 日) 略下滑至 92.48，仍然是去年 12 月以來，美元指數最穩定的走勢。

4 月就業數據好壞參半，非農業就業崗位增加 16.4 萬個低於預期，而通膨指標的平均時薪較前月儘增長 0.1%。失業率則下降至接近 17 年半以來的低點 3.9%，儘管部份原因為有些美國人離開勞動力市場。路透社指出，這些數據都沒有改變聯準會 (Fed) 在年底前很可能至少再升息 2 碼，甚至 3 碼的看法。

相比之下，近期的數據顯示，歐洲去年開始的亮眼成長，在今年開始失去動力，使得投機者開始降低對歐元的賭注，並且認為歐洲央行將減少貨幣刺激。

美國金融監管機構上週五 (4 日) 公佈的數據顯示，投機者在芝加哥期貨交易所的歐元淨多單在最近一周內略有下降，淨多單從上個月的 151476 口下降至 120568 口。台灣時間週一 (7 日) 早上，歐元兌美元匯率為 1.1972。

歐元兌美元匯率 (資料來源: yahoo finance)

在更廣泛的美元期貨市場，若包含一些新興市場貨幣合約在內，美元淨空單已從兩週前的 7 年高位 281.1 億美元縮減至 183.2 億美元。大和證券資深策略師 Yukio Ishizuki 表示：「投機者的部位已達到極致水平，因為他們一直在持續拋售美元。」

對美國總統的保護主義，為先前投資者避開投資美元的重要原因。一些市場參與者預計，在美國和中國之間的貿易談判，沒有取得明顯進展之後，市場對貿易戰的擔憂可能會重返。