保險資管機構第三方業務規模超5萬億

近日，在由中國保險資産管理業協會(中資協)保險機構投資者專委會主辦、易方達基金承辦的“2018年度保險資金委受托工作交流會”上，中國銀保監會資金部副主任賈飙介紹了保險資金委受托業務情況。

委托業務方面，截至2017年末，業外金融機構受托管理保險資金規模總計3264.91億元，同比增長21.66%。獲得受托管理保險資金資格備案的114家業外機構中，公募基金公司有68家，受托規模2640.47億元;證券公司及證券資産管理公司46家，受托規模624.44億元。受托規模前五位的機構分别是匯添富基金(288.80億元)、富國基金(213.66億元)、易方達基金(212.53億元)、景順長城基金(168.93億元)和國壽安保基金(166.15億元)。

受托業務方面，根據中資協的調研，截至2017年末，保險資管機構第叁方資産管理規模總計5.06萬億元。

此外，中國銀保監會資金部副處長杜林表示，《保險資金委托投資管理暫行辦法》將從委托人職責、委托人禁止行為、投資管理人職責、投資管理人禁止行為、信息和共享機制、持續評估、季度報告和年度報告等方面進行修訂。、

來源：證券時報網

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