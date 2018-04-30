英國零售「四巨頭」變「三國殺」：Sainsbury's百億美元買下沃爾瑪Asda

4 月 30 日周一，英國第二大食品零售商 Sainsbury's 與美國零售巨頭沃爾瑪雙雙宣布，前者同意與沃爾瑪旗下英國分公司 Asda 合併，合併後的新公司將打敗 Tesco ，坐上英國食品零售業的頭把交椅。

協議中寫明，Asda 在本次交易中估值為 73 億英鎊（約合 101 億美元），沃爾瑪獲得新公司 42% 的股權以及 29.75 億英鎊現金，並同意在新公司中持有的投票權不超過 29.9%。與此同時，Sainsbury』s 和 Asda 的品牌均將保留，合併後業務總零售額預計達到 510 億英鎊，所擁有的零售門店預計超過 2800 家。

消息流出後，Sainsbury's 股價早盤一度跳漲 21%，創 2014 年 7 月以來新高。

據英國《金融時報》預計，基於 Sainsbury's 和 Asda 現下在英國食品零售業的市場市佔率（分別為 15.8% 和 15.6%），合併後的新公司將一手把控該行業在英國近三分之一的市場。如此一來，原本以 27.6% 的市場市佔率排名第一的樂購便要退居第二。Sainsbury's 在聲明中表示，這筆交易將產生至少 5 億英鎊的協同效應，並使許多產品價格降低 10%。

圖源：英國《金融時報》

上述媒體分析認為，此次併購是一次野心勃勃的嘗試，零售巨頭正力圖重塑英國零售市場。近年來，面對德國零售折扣店 Lidl 和 Aldi 的崛起和來自亞馬遜等電商的競爭，英國零售四巨頭——樂購、Sainsbury's、Asda 和 Morrisons 一直飽受壓力。

但分析師普遍認為，此次交易監管風險頗高，耗時或許會很長，目前暫無計劃關閉門店的兩大巨頭或需出售 15% 的門店，交易才能獲批。Sainsbury's CEO Mike Coupe 在接受 BBC 採訪時也承認，監管部門確實有可能迫使雙方出售部分門店。

彭博社援引 Jefferies 分析師 James Grzinic 分析稱，如果交易獲批，Sainsbury』s 買下 Asda 代表着英國行業整合更進一步。他也表示，兩大巨頭甘冒監管風險進行併購，表明沃爾瑪希望退出英國市場的決心，也表現出 Sainsbury』s 面對買下了 Booker 的樂購，內心慌了。

兩個月前，英國零售市場老大 Tesco 曾斥資 37 億英鎊將食品批發商 Booker 收入囊中，再次擴張版圖。

『新聞來源／華爾街見聞』